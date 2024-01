巴勒斯坦平民「排隊領物資」遭以軍轟炸！　至少20人死亡、150傷

▲自去年10月7日以色列發動攻擊以來,已經造成至少2萬5900名住在加薩的巴勒斯坦平民死亡。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

由哈瑪斯(Hamas)控制的加薩衛生部指控,以色列軍方25日對加薩市(Gaza City)發動攻擊,造成20名正在排隊領取援助物資的巴勒斯坦人死亡,還有另外150人受傷。

根據CNN、路透社報導,加薩衛生部指控,以色列軍隊25日朝著正在領取援助物資的巴勒斯坦人開火,造成至少20人死亡、150人受傷,且死亡人數可能還會上升,因為希法醫院(Shifa Medical Complex)缺乏醫療資源,已經沒有辦法給予適當的治療。

Israeli forces opened fire on a crowd of thousands of Palestinians as they waited for humanitarian aid trucks to arrive in Gaza City.



95% of all people facing starvation globally are now in Gaza. pic.twitter.com/xThRlBEyQ5