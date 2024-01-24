　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄機墜毀74人全數罹難　包括65名烏克蘭戰俘

▲▼俄羅斯伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）軍用運輸機墜機，交警封鎖了貝爾哥羅德州（Belgorod）附近的道路。（圖／路透）

▲俄羅斯伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）軍用運輸機墜機，交警封鎖了貝爾哥羅德州（Belgorod）附近的道路。（圖／路透）

文／中央社

一架俄羅斯伊留申Il-76型運輸機24日在烏克蘭邊境附近墜毀，機上74人全部罹難。俄羅斯新聞社引述國防部說法，機上載有65名將和基輔換俘的烏克蘭被俘士兵。

路透社報導，俄羅斯新聞社（RIA）引述國防部說法，這架飛機墜毀時載有74人，包括6名機組人員和3名警衛。

俄羅斯國會議員、退役將軍卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）在國會會議上說，這架飛機遭3枚飛彈擊落。他未透露消息來源。

俄羅斯國防部指控基輔當局擊落這架載運65名烏克蘭戰俘的軍用運輸機。

俄國防部說，這架「遭擊落」飛機正從契卡洛夫斯基（Chkalovsky）空軍基地飛往貝爾哥羅德州（Belgorod），載運著烏克蘭戰俘將進行戰俘交換。

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒體說：「飛機上所有人員全數罹難。」路透社無法立即核實機上人員的細節，但俄羅斯和烏克蘭定期交換戰俘。

與俄羅斯安全部門有關的Telegram頻道Baza發布並經路透社核實的影片顯示，一架大型飛機在貝爾哥羅德州亞布洛諾沃村（Yablonovo）附近墜毀後爆炸成巨大的火球。

伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）是軍用運輸機，用來空運部隊、貨物、軍事裝備和武器。機上通常有5名機組人員，最多可搭載90名乘客。

與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州，近幾個月經常遭受烏克蘭襲擊，包括去年12月一次飛彈襲擊，造成25人死亡。

ET快訊
宥勝正式宣告復出！　性騷風波後首見大眾
快訊／王牌大律師涉ACE交易所詐案「羈押禁見」
鄭運鵬《夜夜秀》表演吞火　影片吸9萬人朝聖
KID老婆又出包！他飛韓崩潰：會死在街頭
訕笑身障惹眾怒！　他挖出綠營酸吳斯懷「買口香糖一包多少錢」
《賀瓏夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉
情侶朝聖要快！「天長地久橋」將封閉　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄機墜毀74人全數罹難　包括65名烏克蘭戰俘

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

競技啦啦隊高難度動作連發　網見女生腹肌線條：好猛！

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

俄機墜毀74人全數罹難　包括65名烏克蘭戰俘

吸金集團詐騙15億！　蔡尚樺「曾主持記者會」聲明撇清：強烈譴責

湖人簽文森變冤大頭！可能追回德國軟豆　考慮兩季後賽幫手

求職者看過來！大阪環球影城擬在台灣、南韓招募人才　時薪365元

學者看2024影響世界的幾場民主選舉　各國紛紛成立「川普當選應對小組」

超呆萌1:1可達鴨巨大娃娃來了！「頭痛模樣」神還原必須入手

與王志安同天錄影　鄭運鵬衰捲《夜夜秀》歧視爭議：不可能認同

宥勝預告「週末出席活動」！　性騷風波後首見大眾：我們花蓮見

剛「嚴正聲明」切割行騙前手　名律師入主ACE交易所涉洗錢羈押禁見

6度叩關終於入選名人堂　落磯傳奇海爾頓憶起已故父親

證交所公布9檔注意股　南亞科借券賣出佔總成交量近兩成上榜

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

軍武熱門新聞

烏軍擊落俄預警機宛如好萊塢大片

第三次世界大戰　日本先對這國下手

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

俄機墜毀74人亡　包括65名烏克蘭戰俘

可能爆發世界大戰5地：台灣排第2

世界最難攻打的2大國！1個打不贏　1個無人敢打

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

鼠患肆虐！　俄烏重演「一戰」恐怖場景

德國防長：俄羅斯最快恐在5年內攻擊北約

歷史首架預警機遭擊落！

空軍少校總統府下跪陳情　空軍司令部回應了

兩岸開戰美軍幫台灣？他曝「美不會管」原因：親耳聽到

體現協防決心 美空軍月初在韓國舉行大規模演習

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

更多熱門

相關新聞

美國沒錢了！「無法援烏」求盟友出手

美國沒錢了！「無法援烏」求盟友出手

美國國會阻撓拜登政府推動加強軍援烏克蘭的法案，導致國防部缺乏為烏克蘭提供軍援的資金，使基輔政府難以獲得抵禦俄羅斯入侵所需的彈藥和導彈，而拜登政府也希望其盟友可以在美方等待國會通過預算之際，持續填補烏克蘭所需的資源。

美軍再轟葉門反抗軍　空襲摧毀待射飛彈

美軍再轟葉門反抗軍　空襲摧毀待射飛彈

美防長瞞病住院後首露面　避談健康情況

美防長瞞病住院後首露面　避談健康情況

報復性反擊！美空襲3伊朗民兵組織設施

報復性反擊！美空襲3伊朗民兵組織設施

紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍

紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍

關鍵字：

俄羅斯俄烏烏克蘭烏俄國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

冷空氣往南強化！鄭明典示警：寒流回溫時間將延後

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面