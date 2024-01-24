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美軍再轟葉門反抗軍！空襲摧毀2反艦飛彈　瞄準紅海已準備發射

▲▼一架飛機從美國航母上起飛，在紅海進行飛行任務。（圖／CFP）

▲美軍24日再次襲擊青年運動的2枚飛彈。圖為美軍之前有一架飛機從航母上起飛到紅海進行任務。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國中央司令部發布聲明證實，美軍24日再次對葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）發動2次襲擊，摧毀了2枚瞄準紅海的反艦飛彈。

據路透社報導，這起空襲大約發生於當地24日凌晨2點30分。當時，美軍在青年運動控制的地區發現2枚瞄準紅海的反艦飛彈，而這2枚飛彈明顯已蓄勢待發。

聲明指出，美軍在確定飛彈對相關區域的商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅後，出於自衛目的發動了攻擊行動，並摧毀了這2枚飛彈。美軍表示，這項行動將確保紅海的航行自由，同時讓美國海軍艦艇和商船在行經國際水域時更安全。

報導稱，青年運動控制了葉門人口最稠密的地區，並在以色列襲擊加薩之際，對所有行經紅海的船隻發動攻擊，以示聲援巴勒斯坦人。然而，青年運動的行動擾亂了全球航運，並加深人們對以巴戰爭可能破壞中東穩定的擔憂。

這是美軍針對伊朗支持的青年運動所進行的最新一次打擊。一天前，美國發動了一波規模更大的襲擊行動。

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