分析賴清德上任5大焦慮　邱毅：他是朝小野大的弱勢總統

▲民進黨總統當選人賴清德。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統、立委大選落幕，由民進黨主席、副總統賴清德當選總統，泛藍陣營則拿下54席立委，成為國會最大黨。前立委邱毅25日就在臉書分析賴清德就任總統後的五大焦慮，他直言，賴清德只拿下約40％的選票，是朝小野大的「弱勢總統」。

邱毅提到，在大選前，賴清德就揚言請中國國家主席習近平吃蝦仁飯，他直言，那時賴清德的態度是不知天高地厚的狂妄，現在大選後，賴清德選上總統，面對的是現實的壓力，「他真的是急了。」

邱毅指出，賴清德焦慮來自五個面向，第一，賴清德僅獲40%選票，而且是面臨朝小野大的弱勢總統；第二，美國總統大選將在今年11月登場，可能會進入川普時代，前總統川普不同於現任總統拜登，川普極可能會「棄台」；第三，台灣的友邦呈現斷交潮，邦交國歸零的危機訊號出現。

第四，邱毅表示，大陸對台灣貿易壁壘的調查完成，緊接對台灣的經濟制裁已經出現，台灣的經濟危機不能忽略；第五，兩岸軍力差距越來越大，台灣根本無法抵擋來自大陸的軍事壓力。

邱毅認為，「賴清德這麼倔強、驕傲、自負的人，突然改變態度，想跟大陸對話，篤定是已經感到危機迫近。」不過，他也質疑，賴清德要想跟大陸對話，化解兩岸關係緊張，首先要放棄或凍結台獨黨綱，並接受九二共識，承認一個中國的框架，「問題是他肯嗎？他敢嗎？他願意嗎？」所以他對兩岸情勢的看法還是很悲觀的，短期內能夠改善的可能性很低。