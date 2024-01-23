10萬人提早領紅包！1縣市「千元禮金已入帳」　快刷存摺有驚喜

▲苗栗敬老禮金已入帳。（圖／記者劉維榛攝）

文／中央社

苗栗縣政府今年起與18鄉鎮市公所聯合發放敬老禮金，春節首發新台幣1000元已經入帳，縣府社會處統計符合資格的65歲以上長者及55歲以上原住民，共10萬855人受惠。

苗栗縣敬老禮金是縣長鍾東錦重要政見之一，為落實這項老人福利政策，縣府結合18鄉鎮市聯合發放，由縣府編列每人2000元、公所編列1000元經費，分別於春節、端午節及重陽節前發放，對象為設籍縣內滿1年之65歲以上長者及55歲至64歲原住民，每人每節1000元。

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縣府社會處今天表示，首發春節敬老禮金1000元共有10萬855名符合資格長者受惠，為避免長輩領取禮金奔波，採「匯款」方式為主，計有9萬4351人完成金融帳戶建置，比例達93.6%，已進行匯款入帳作業，若發生退匯情形，將轉成現金發放，權益不會受損。

另有6504名長輩尚未提供帳戶資料，即日起至3月1日止，由各公所通知領取現金，逾期視同放棄不予補發。

社會處提醒，為避免不肖人士假借領取敬老禮金名義進行詐騙，請長者千萬不要隨意提供身分證及印章給陌生人代領，縣府也不會通知到ATM或網路銀行進行操作設定，務必提高警覺。