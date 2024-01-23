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超強寒流來！發熱衣3穿法糗了「越穿越冷」　醫師曝正確方法

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流一來，民眾出門都包緊緊。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

超強寒流來襲，不少人出門包緊緊，發熱衣、毛衣、羽絨外套、手套、毛帽一件都不能少。不過，外科醫師江坤俊提醒，發熱衣有3種穿法大NG，包括沒穿在最內層、沒貼身，不僅無法保暖，還「越穿越冷」穿出反效果。

江坤俊曾在YouTube頻道《健康2.0》的單元「江P醫件事」分享發熱衣的原理，他表示，這種衣服本身其實不會「發熱」，「發熱衣又不是暖爐，它怎麼會發熱？」穿了之所以覺得暖，是因為有「聚丙烯酸酯」，該成分能吸收人體散發的水蒸氣（汗水），凝固成水、放出熱量。

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而人體身上的水蒸發成水蒸氣時，水蒸氣會吸收熱量，接觸到發熱衣後，這個過程會被逆轉回來，等於是將體溫再利用，不是真正的發熱，「所以發熱衣的原理叫做保溫。」也因為這個特性，如果以3種方式穿著發熱衣，可能造成反效果。

正確穿法1：穿在最內層

江坤俊表示，發熱衣如果沒有穿在最裡面、接觸到身體，就無法吸收到水蒸氣，當然也沒有辦法保溫。

正確穿法2：選擇貼身款式

江坤俊指出，有些人挑發熱衣時，會避開緊身的款式，避免活動起來不舒服，但如果太過寬鬆，水蒸氣會從衣物的縫隙跑掉，沒辦法被好好吸收、利用，保溫效果大打折。

正確穿法3：擦乾汗再穿發熱衣

江坤俊說明，許多人運動後害怕著涼，在全身都是汗的情況下就穿上發熱衣，但如果發熱衣濕掉，水分又無法立即排出，儘管發熱衣需要水氣，但也無法一次吸收這麼多水。因此，要先把汗擦乾，否則不僅沒有保溫效果，還可能「越穿越冷」。

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

江坤俊還提醒，發熱衣並不是每種人都適合穿，肌膚特別容易敏感（痘痘肌、異位性皮膚炎）的人就要比較小心，「發熱衣保存了你的體溫，就會讓你稍微的比較容易流汗，像有些異位性皮膚的人，他身上只要流汗，異位性皮膚炎可能就發作」，如果有這類型困擾的民眾，可考慮洋蔥式穿法。

另外，最近網上還熱論「26度穿衣法」，指出「人體最舒服的體感溫度26°C − 當天氣溫」，就是需要穿著的衣物溫度。搭配衣物溫度表數值如下：

1. 厚羽絨外套、皮草＝9℃至12℃
2. 毛呢大衣＝7°C
3. 發熱衣、輕薄羽絨外套＝6℃
4. 風衣、擋風外套＝5℃
5. 厚毛衣、厚西裝外套＝4℃
6. 針織衫、毛絨背心＝3℃
7. 襯衫、薄外套＝2℃
8.棉質長袖上衣、輕薄長褲、連身裙=1℃

舉例來說，北部今天大約只有8°C，就是26°C - 8°C=18°C，可穿著發熱衣（6°C），搭配厚羽絨外套（9°至 12°）；厚毛衣（4°C）疊搭毛絨背心（3°C），再穿上長褲（1°C）、毛呢大衣（7°C），總合盡量靠近26°C，體感會越舒適。

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