玻利維亞醫療團隊跨海取經　與花蓮慈院簽署合作意向書

▲玻利維亞Hospital Arco Iris院長Dr. Yael Cazón Angelo（左）與林欣榮院長簽署合作意向書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

來自南美洲玻利維亞的Hospital Arco Iris代表團到花蓮慈濟醫院交流，22日參訪花蓮慈院與鈦隼生物科技公司合作設置的「腦部手術機器人訓練中心」，觀摩邱琮朗教授等神經外科團隊執行手術，雙方並簽署合作意向書，希望未來能有更多的專業交流，包括人才培訓、醫療科技合作、腦部導航機器人手術，及國際醫療項目。



Hospital Arco Iris是一家在玻利維亞享有極高知名度的醫療機構，提供高品質的醫療服務；醫療團隊深受當地居民信賴。此行有院長Dr. Yael Cazón Angelo等8位代表，在鈦隼生物科技執行長陳階曉等人陪同下，於21日下午抵花蓮慈院；並與林欣榮院長會談未來醫療合作方向，以提升醫學專業水平。

▲代表團參訪花蓮慈院與鈦隼生物科技公司合作設置的「腦部手術機器人訓練中心」，觀摩邱琮朗教授（左三）等神經外科團隊執行手術。



結合精準醫療科技與高度專業醫療技術，花蓮慈院與鈦隼生物科技於2022年合作設置全球第一個「腦部手術機器人訓練中心」，為全球醫療專業人員提供NaoTrac手術導航機器人培訓和實際操作課程；已吸引日本、沙烏地阿拉伯、荷蘭等多國頂尖醫院神經外科醫師跨海到花蓮慈院觀摩學習。



Hospital Arco Iris院長Dr. Yael Cazón Angelo表示，花蓮慈院在醫療專業上追求卓越的精神，及創新研發上的成就，令他們印象深刻，這次訪問主要是希望透過國際醫療機構之間的合作，促進醫院的發展，並希望在未來有更多的合作，提升醫療團隊，讓更多的病人獲得幫助。

▲林欣榮院長（前排右四）頒發研習證書給Hospital Arco Iris院長Dr. Yael Cazón Angelo等七位醫師。



林欣榮院長非常歡迎自南美洲遠道來台的玻利維亞Hospital Arco Iris代表團。林院長指出，慈濟基金會58年來已經援助全世界133個國家和地區，追隨證嚴上人慈善的腳步是花蓮慈院國際醫療的目標，除了幫助病人，也非常樂於分享慈濟醫療專業、資源和人文。



這次的合作也代表著Hospital Arco Iris和花蓮慈院之間跨國合作的起點，未來將關注於推動醫學知識、提升醫療安全與品質，機器人手術交流與培訓，並為台灣和南美洲的國際醫療做出貢獻。林欣榮院長和鈦隼生物科技陳階曉執行長也於觀摩會末頒發完訓證書給Hospital Arco Iris院長Dr. Yael Cazón Angelo等人。