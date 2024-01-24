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影／台灣紀錄片首次入圍奧斯卡！文化部狂賀《金門》國際回響大

記者林育綾／台北報導

美國影藝學院於美國時間1月23日公布，導演江松長執導紀錄短片《金門》挺進最佳紀錄短片獎前5大強片，強勢問鼎奧斯卡，得獎名單將於美國時間3月10日頒獎典禮中揭曉。

▲▼國片《金門》入圍美國影藝學院最佳紀錄短片獎，強勢問鼎奧斯卡。（圖／視納華仁文化傳播股份有限公司提供）

▲台灣紀錄片首度挺進奧斯卡，《金門》入圍最佳紀錄短片獎。（圖／視納華仁文化傳播股份有限公司提供）

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文化部長史哲恭賀並表示，繼2021年導演鍾孟宏執導《陽光普照》入選奧斯卡15強短名單後，導演江松長執導的《金門》出征奧斯卡競賽，從各國強片中脫穎而出，代表台灣電影作品產創能量源源不絕且屢獲佳績。

《金門》由視納華仁文化傳播股份有限公司製作，以溫柔且具人文關懷的角度，描寫離島的金門人日常，也用外地人的視角觀看當地生活。

其中描述導演江松長父親曾在金門當兵的回憶，試圖從不同角度談台灣、金門與中國之間的關係，獲得許多國際迴響。該片於「紐約時報」Op-Docs平台播出後，已獲不少觀看次數，許多觀眾更從中找到共鳴。

文化部表示，文化部推動「黑潮計畫」，全面性關照藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等6大文化藝術面向，強化資源挹注我國電影，鼓勵電影業者開發國際市場，壯大台灣文化內容，打造國際規格影視內容帶動影視人才技術及製作規模提升，拓展國際市場，促進產業整體發展，讓更多影人及影片在國際上發光發熱。

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