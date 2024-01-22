監察院糾正質疑「公共藝術壟斷」　文化部：將展開最大規模修法

▲台灣各處可見公共藝術，其中高雄捷運美麗島站「光之穹頂」是成功案例；不過監察院指出其他案件，有業者以不正手法取得標案、壟斷市場等嫌疑。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

監察院今（22）日提案糾正文化部，針對推動25年的「公共藝術」由少數代辦壟斷、製造公共垃圾、環境視覺污染、經費龐大浪費等方面提出質疑；而文化部也回應，作為一個台灣少見執行最久的公共政策，免不了錯綜複雜的問題產生，除了陸續進行改善，也將參考諮詢會議討論，展開最大規模公共藝術制度修法。

針對各界對於公共藝術制度相關意見，文化部今（22）日表示，為徹底回應及解決各界對於公共藝術相關質疑及建議，文化部已於去年11月起，廣邀公共藝術領域專家學者、藝術家、策劃單位、興辦機關等，針對代辦、法令規範、執行樣態、人才培育、維護管理、基金運用等層面，進行全面檢視及討論，期盼透過廣泛討論的諮詢會議，充分聆聽及凝聚解決做法及未來發展方向。



針對不涉及修法層次的相關問題，文化部也已立即進行改善，如監察院糾正案中指出，「文化部專家學者資料庫中委員僅366人，專業層面分布不均且多年未新增」。對此，文化部已經著手重新檢視、調整委員資料庫，除了適才分類，也廣邀各界推薦適合人選，擴展參與層面。



至於監委提出，有不肖業者以不正手法取得標案、壟斷市場等違法行為，除了已進行司法調查外，文化部亦已要求代辦公司資訊應於設置計畫書及徵選簡章中明白揭露，有效遏止壟斷行為。