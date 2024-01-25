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用文化幣買化妝品爆爭議！文化部：已針對違規行為停權、停止撥款

▲▼網友在Dcard分享看見文化幣被用來爆買美妝品亂象。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友在Dcard分享，看見文化幣被用來爆買美妝品亂象。（圖／翻攝自Dcard）

記者林育綾／綜合報導

文化部發放成年禮金「文化幣」總預算高達20億元，並陸續祭出加碼放大點數方案，期望讓年輕人從事藝文體驗；不過近日卻有人拿來爆買美妝品，並PO上網炫耀惹議。對此文化部今（25）日表示，針對部分店家違規及個人收購情形，提出嚴正警告，對於違規事件除了已停權並停撥款項，也將視情節移送法辦，呼籲店家及個人勿以身試法。

▲▼文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放。（圖／文化部）

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▲文化成年禮金「文化幣」在今年1月20日首度常態化發放。（圖／文化部）

文化部表示，目前文化部已主動查獲數間違規店家，包含不符合適用資格的店家，如美妝用品、美甲等冒用其他符合規定藝文消費點收款碼，或接受民眾兌現、交易異常等，皆已於前幾日立即停止適用資格，並停止撥款。

另有民眾於社群或拍賣平台轉售、收購等情形，文化部也已清查資料庫，針對e-mail持有大量文化幣帳戶等，鎖定資格及通知民眾重新認證身份以取回使用，同時聯繫各大社群及平台，配合下架相關內容，並協請平台應管制會員行為。
 
除了持續進行巡檢及管制，文化部也同步精進系統機制，包含重新登入的註冊手機驗證、手機號碼綁定電子信箱，以增加帳號移轉困難等。文化部也再次提醒所有青年朋友，轉售自己的文化幣除了失去寶貴的文化體驗經驗，更是將個資完全洩漏，如部分去年將成年禮金售出的青年，在今年常態化後，因個資去年已交出，今年成年禮金一開放領用當下，即被不肖人士領取，雖文化部可盡力協助維護權益，但是交出去的個資將可能被濫用在其他地方，青年朋友不可不慎。
 
文化部表示，依「文化部辦理青年文化體驗計畫作業要點」第9點規定，文化成年禮金使用不得找零、轉售（含有價讓售、無償轉讓）、收購等，亦不得另再兌換成等值現金，文化部將持續對店家進行監督查核並採取必要措施，如暫時停權、撤銷或廢止資格，並追回款項。另第10點、第13點針對民眾以不實資料領取，以及轉售、收購、兌現，亦可撤銷領取資格並追回款項。
 
同時，民眾或店家這類獲取不當利益行為，亦涉及違反刑法第339條詐欺罪，最高可處5年有期徒刑；第214條使公務員登載不實罪，最高可處3年有期徒刑，不法利得亦將沒收。文化部強調，民眾及店家應共同維護秩序，勿剝奪青年朋友文化體驗的機會。

▲▼文化成年禮金「文化幣」首度常態化發放。（圖／文化部）

▲文化部期望青年使用文化幣從事藝文體驗。（圖／文化部，非事件當事人）

有關文化幣使用引發爭議，日前一名網友在Dcard發文抱怨，看見有人分享用文化幣爆買化妝品，讓他直呼「今年的文化幣之亂又來了，希望通路可以好好審核一下欸」，其他網友看了也表示「連我這個有資格拿文化幣的人看了都覺得不太好」、「很好笑 我也覺得這樣很糟糕」、「去年就已經發生過一樣的事了」。

不過也有人說「管太寬了吧」、「別人買什麼關你什麼事」、「她們把文化幣用的那麼沒意義是她們的事，我這週末要拿文化幣去做戒指 超開心」，後續也有人透露「這個違規的店家昨天晚上7點已經被停權囉」。

根據文化部統計，常態化16-22歲文化成年禮金自1月20日發放，截至目前已有62.5萬人領用，可使用至今年12月31日。文化部也推出多項加碼、擴大點數方案，包含獨立書店「2點送1點」、國片揪團「購滿350點加送100點」、消費滿200點再抽文化幣、邀請新朋友送文化幣等；日前再推出看表演藝術「青年席位5折自由座」，開放青年自由選位，無論價高、價低「通通5折」。

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