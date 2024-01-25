　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／中國拿「2758」＋一中原則　產製法律論述打壓台灣外交空間

▲▼中國外長王毅與諾魯外長安格明簽署公報，中國與諾魯建交。（圖／翻攝CCTV）

▲中國外長王毅與諾魯外長安格明簽署公報，中國與諾魯建交。（圖／翻攝CCTV）

記者陶本和／台北報導

南太平洋諾魯日前以「一中原則」符合「聯合國2758號決議案」為理由，與台灣斷交。對此，我國國安人士示警，原本「聯合國2758號決議案」只處理中國代表權問題，並未解決台灣定位，但中國從1971年以來扭曲「聯合國2758號決議案」，擴大解釋並結合中國「一中原則」，在國際社會成功塑造「新現實」、「新標準」等法律論述，藉以打擊台灣的外交與國際空間。

國安人士表示，中國扭曲並且擴大「聯合國2758號決議」的解釋，且結合「一個中國原則」其實不只是針對台灣友邦國家而已，而是企圖創造新的國際規範、國際秩序。

事實上，我國國安單位、外交部與美國的法律專家們，有就此進行討論並進行分析。國安人士表示，1971年在第1976次聯合國大會通過的「聯合國2758號決議」（UNGA 2758），在台灣外交部與美國的法律專家們看了之後都認為 「聯合國2758號決議」（以下簡稱「2758號決議」），它最主要的是解決了代表權的資格（credential）問題，要決定「誰有權去坐在聯合國」的議題。

關鍵在於，台美雙方的法律專家們均認為，「2758號決議」是解決代表權資格的議題；但是，對於台灣的地位，其實是並沒有討論，也沒有碰觸到。

國安人士表示，在前年華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）的報告也指出，當時1971年聯合國在討論「2758號決議」，包括周恩來自己在跟季辛吉討論的時候，周恩來曾說，其實2758號決議獲得通過，並不代表台灣的主權地位已經獲得確認，這就顯示說，當時中國也很清楚認知到「聯合國2758號決議」並無法解決台灣地位的問題。

該人士指出，由於中國自1971年7月起，藉由以阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等共同提案國在聯合國大會提出以「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」（A/RES/2758(XXVI) . Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations）的提案之後，於1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上表決通過，成為「聯合國第2758號決議案」。

此外，葛來儀2022年3月24日在美國華府（Washington D.C.）與「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員莊宛樺（Jessica Drun）共同發表報告，檢視中國如何扭曲聯合國大會1971年通過的第2758號決議，限制台灣參與聯合國。

葛來儀等人在上述報告中指出，中國試圖將2758決議重新詮釋成是以中方「一中原則」為基礎，散播聯合國會員國透過該決議，認定台灣是中國一部分的謬論。

葛來儀的這項報告中指出，2758決議通過當時，北京就知道內容未含「台灣結論」；時任中國國務院總理周恩來曾說，若2758決議通過，「台灣地位仍尚未有定論」。但隨著台灣民主化，中國在90年代至2000年初加強作為，試圖改寫台灣在聯合國地位，努力將一中原則「國際化」，並將其與「2758號決議」綁在一起。

國安人士表示，其實有一些學者也有做過一些研究，若回去看當時的歷史文件，即使是在聯合國大會投票贊成2758號決議的會員國，在他們的發言裡面，其實蠻多都有提到，這個決議只在於決定席位問題，譬如說「the issue involved is a simple question of credential」。

即使是緬甸與阿爾巴尼亞，其聯合國代表自己當初在講的是說，這個決議是解決代表權問題（question of the credentials），所以在當時很多國家都認為是討論「credentials」的問題。

該人士也指出，1971年當時聯合國內很多國家代表也都有提到，這個決議並沒有處理台灣地位問題，包括奧地利、比利時，他們的代表在發言時都有提到，像奧地利有提到「台灣應該是能夠在聯合國內有被代表到（represented ）」。

國安人士分析，中國有兩個主要具體的做法：第一，在聯合國與聯合國體系的國際組織中，運用其影響力，去影響聯合國或者是聯合國的體系。中國在2007年第一次就透過聯合國秘書長潘基文把「2758號決議」跟「一中原則」結合在一起。

另一方面，中國也透過雙邊的一些場域，不管是「一帶一路」（The Belt and Road Initiative）或者是諾魯近期與台灣斷交、與中國建交事件，在這些雙邊的場合，中國也開始不管是在相關聲明，或是公報裡也會把「2758號決議」與「一中原則」放進來。

該人士提到，在聯合國體系內，從2000年初期就可以看到，中國官員長期的擔任聯合國經濟社會委員會副秘書長的職務，所以在中國官員擔任重要職位之後，他就開始運用他的影響力。

到了2010年時，聯合國的法律意見（legal argument）裡面就有把「2758號決議」跟「一中原則」放在裡面，其用字就是說，自從聯合國通過「2758號決議」之後，聯合國視台灣為中國的一省，沒有一個「分開的地位」（separated status）；另一部分，就是聯合國視台灣為中華人民共和國的一部分。

對此，國安人士強調，這是聯合國的「法律意見」，但是「法律意見」並不是一個有法律效力的東西；而到了2016年的時候， WHO給台灣世界衛生大會（WHA）邀請函裡面，第一次把「2758號決議」跟「一中原則」放在裡面，之後國安單位就注意到，不管是聯合國體系或者國際社會，中國在聯合國體系特別去強調「2758號決議」與「一中原則」連結的頻率就大為增加。

國安單位指出，，中國就是把「一中原則」、「一中政策」也混淆在一起。例如在去年8月之後，中國的外交部發言人在接受媒體訪問的時候，自己就說「170個國家與組織都認同一中原則」，這其實在台灣與理念相近國家互動的時候，理念相近國家也都有注意到，中方也開始刻意的去混淆「一中原則」、「一中政策」（One China Policy）。

國安人士說，不只是台灣，如果去看美國國防部去年（2023年）發布的「中國軍事與安全發展報告」，其中就有提到 中國現在在國際論述上面試圖將其「一中原則」與各國的「一中政策」混為一談，形塑國際社會支持（中國）對台灣主權的主張，合法化（中國）對台脅迫。

國安人士表示，中國成功塑造新現實、新標準，若根據中國自己的標準，其他議題上也可以。中國會將其國際影響力擴大，有可能推到其他領域以及議題。他擔憂，世界各國對於被中共曲解的「聯合國2758號決議案」論述與其「一中原則」沈默已久，若再不採取行動改變的話，未來「台海有事」時，甚至中國影響到印太地區和平穩定時，各國將無法置喙。

國安人士表示，目前台灣已經與美國等理念相近國家，包括歐美盟邦與理念相近國家，共同針對中國此舉進行反制，目前已有部分在法律論述以及雙邊、多邊國際組織，針對維護台海和平穩定，反對片面改變現狀的發言，澄清中國的曲解的「聯合國2758號決議案」論述，以及不符事實的「一中原則」。

該人士表示，台灣的安全議題，已經牽動全球高科技供應鏈，也關係地緣政治局勢的穩定，不只台海地區的和平穩定至關重要，印太地區的和平穩定、以及全球的和平繁榮也同樣重要，美國、日本、歐洲以及與台灣理念相近國家，已經開始採取行動，反制中國。

ET快訊
快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光
快訊／一家5死解剖　結果出爐
快訊／城中城大火奪46命　黃格格無期徒刑定讞
日本「裸祭」破天荒　首度讓40名女性參加
快訊／高雄大停水29hrs！　38萬戶受影響
上市公司尾牙「參加獎僅100」！最大獎不到2萬　他怒：把大家
蔡阿嘎輸就送！員工超敢寫「10萬公路車、買房基金」　尾牙最終
快訊／謝淑薇好神！　挺進澳網女雙決賽
首梯1年入伍　新兵心甘情願：長官想教什麼，就學什麼
愛莉莎莎現身民眾黨尾牙　蔡壁如愣：沒人通知我
日本「奇蹟雙胞胎」太美！遭誤認AI繪圖　姊妹身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「綠少應酬、藍追主流民意、白莫譁眾取寵」　沈富雄給三黨新期許

民眾黨團將提案「役男監督評估小組」　檢視國防部有無「充實訓練」

韓國瑜抽到高嘉瑜粉紅辦公室　落「梅花座」跟黃捷、陳昭姿當鄰居

愛莉莎莎現身民眾黨尾牙　蔡壁如愣「距離的美感」：沒人通知我

幕後／中國拿「2758」＋一中原則　產製法律論述打壓台灣外交空間

王志安違法上節目被移民署廢證　綠委指依法辦理：朝野都支持

茶壺風暴？鄭運鵬登夜夜秀　王義川質問：你態度呢？

春節交通疏運措施一次看！　國道高乘載、收費、建議出發時間曝

籲鬆綁《人工生殖法》救少子化！　國民黨提「補助凍卵、代理孕母」

農曆春節政府四面向服務不打烊　陳建仁：服務不中斷過好年

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

「綠少應酬、藍追主流民意、白莫譁眾取寵」　沈富雄給三黨新期許

民眾黨團將提案「役男監督評估小組」　檢視國防部有無「充實訓練」

韓國瑜抽到高嘉瑜粉紅辦公室　落「梅花座」跟黃捷、陳昭姿當鄰居

愛莉莎莎現身民眾黨尾牙　蔡壁如愣「距離的美感」：沒人通知我

幕後／中國拿「2758」＋一中原則　產製法律論述打壓台灣外交空間

王志安違法上節目被移民署廢證　綠委指依法辦理：朝野都支持

茶壺風暴？鄭運鵬登夜夜秀　王義川質問：你態度呢？

春節交通疏運措施一次看！　國道高乘載、收費、建議出發時間曝

籲鬆綁《人工生殖法》救少子化！　國民黨提「補助凍卵、代理孕母」

農曆春節政府四面向服務不打烊　陳建仁：服務不中斷過好年

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

電玩展萬代攤位直擊粉絲搶玩多款大作、《咒術》舞台活動湧人潮

新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　7人遭調職徹查

牆上有血手印！緬甸工人遭仲介殺害魂斷曼谷　分屍6大塊藏冰箱

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　消防衝火場...救出昏迷母子3人

林采緹「情趣品官網被盜」火大警局報案　投資男友餐飲店吵到快退股

表弟卡森斯當一日店長！拾汣茶屋永吉店「免費贈100杯限定飲品」

流感及COVID-19疫情升溫　台東縣衛生局籲民眾揪團打疫苗

男子5年辦「4次酒席」！稱父親過世週年　被親戚檢舉罰4429元

陸「紙業霸總」豪發近6億年終　基層員工加薪10%網羨慕

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

稅收超徵3671億！發現金？補台電？　行政院兩大使用目標曝光

賀瓏想邀賴蕭配　鄭運鵬神回一句話

日議員關注《夜夜秀》風波！王志安入籍生變

提賴清德都不去KTV　韓國瑜：我會去但我有浩然正氣、有正念

王義川質問鄭運鵬：你態度呢？

快訊／台灣基進不忍了！　決定提告《賀瓏夜夜秀》

愛莉莎莎現身民眾黨尾牙　蔡壁如愣「距離的美感」：沒人通知我

《夜夜秀》炎上　鄭運鵬曝上節目初衷

成功嶺今徵集220名一年義務役入伍　新兵：國民義務他心甘情願接受

訕笑身障惹眾怒！他挖出綠營酸吳斯懷賣口香糖

4方案決戰立院　郭正亮：韓柯可能碰面

美國軍艦通過台灣海峽　國防部：全程掌握

快訊／正式對決賴士葆！　傅崐萁宣布參選國民黨團總召

更多熱門

相關新聞

主辦方賣晚宴票給網紅直播帶貨惹毛C羅 還曾要求「帶傷上陣」

主辦方賣晚宴票給網紅直播帶貨惹毛C羅 還曾要求「帶傷上陣」

世界足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）原定於24日及28日在大陸參加兩場表演賽，不過，賽前卻傳出因身體因素需「延期舉行」，引起大批球迷群情激憤，聚集在他下榻的飯店外抗議。隨著輿論延燒，傳出主辦方曾要求C羅「帶傷上陣」以應付購買高額票價進場的球迷，以及賣晚宴票給網紅在現場直播帶貨，讓C羅相當不悅。

中國麥當勞「窮鬼套餐」賣翻　害系統癱瘓

中國麥當勞「窮鬼套餐」賣翻　害系統癱瘓

中諾復交儀式舉行　兩國外長握手合影

中諾復交儀式舉行　兩國外長握手合影

美中關係「4種情境」預測曝！　恐因台灣爆全面衝突

美中關係「4種情境」預測曝！　恐因台灣爆全面衝突

學者：台海突發事件將衝擊東南亞經濟安全

學者：台海突發事件將衝擊東南亞經濟安全

關鍵字：

中國聯合國一中原則

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面