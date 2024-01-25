幕後／中國拿「2758」＋一中原則　產製法律論述打壓台灣外交空間

▲中國外長王毅與諾魯外長安格明簽署公報，中國與諾魯建交。（圖／翻攝CCTV）



記者陶本和／台北報導

南太平洋諾魯日前以「一中原則」符合「聯合國2758號決議案」為理由，與台灣斷交。對此，我國國安人士示警，原本「聯合國2758號決議案」只處理中國代表權問題，並未解決台灣定位，但中國從1971年以來扭曲「聯合國2758號決議案」，擴大解釋並結合中國「一中原則」，在國際社會成功塑造「新現實」、「新標準」等法律論述，藉以打擊台灣的外交與國際空間。

國安人士表示，中國扭曲並且擴大「聯合國2758號決議」的解釋，且結合「一個中國原則」其實不只是針對台灣友邦國家而已，而是企圖創造新的國際規範、國際秩序。

事實上，我國國安單位、外交部與美國的法律專家們，有就此進行討論並進行分析。國安人士表示，1971年在第1976次聯合國大會通過的「聯合國2758號決議」（UNGA 2758），在台灣外交部與美國的法律專家們看了之後都認為 「聯合國2758號決議」（以下簡稱「2758號決議」），它最主要的是解決了代表權的資格（credential）問題，要決定「誰有權去坐在聯合國」的議題。

關鍵在於，台美雙方的法律專家們均認為，「2758號決議」是解決代表權資格的議題；但是，對於台灣的地位，其實是並沒有討論，也沒有碰觸到。

國安人士表示，在前年華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）的報告也指出，當時1971年聯合國在討論「2758號決議」，包括周恩來自己在跟季辛吉討論的時候，周恩來曾說，其實2758號決議獲得通過，並不代表台灣的主權地位已經獲得確認，這就顯示說，當時中國也很清楚認知到「聯合國2758號決議」並無法解決台灣地位的問題。

該人士指出，由於中國自1971年7月起，藉由以阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等共同提案國在聯合國大會提出以「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」（A/RES/2758(XXVI) . Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations）的提案之後，於1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上表決通過，成為「聯合國第2758號決議案」。

此外，葛來儀2022年3月24日在美國華府（Washington D.C.）與「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員莊宛樺（Jessica Drun）共同發表報告，檢視中國如何扭曲聯合國大會1971年通過的第2758號決議，限制台灣參與聯合國。

葛來儀等人在上述報告中指出，中國試圖將2758決議重新詮釋成是以中方「一中原則」為基礎，散播聯合國會員國透過該決議，認定台灣是中國一部分的謬論。

葛來儀的這項報告中指出，2758決議通過當時，北京就知道內容未含「台灣結論」；時任中國國務院總理周恩來曾說，若2758決議通過，「台灣地位仍尚未有定論」。但隨著台灣民主化，中國在90年代至2000年初加強作為，試圖改寫台灣在聯合國地位，努力將一中原則「國際化」，並將其與「2758號決議」綁在一起。

國安人士表示，其實有一些學者也有做過一些研究，若回去看當時的歷史文件，即使是在聯合國大會投票贊成2758號決議的會員國，在他們的發言裡面，其實蠻多都有提到，這個決議只在於決定席位問題，譬如說「the issue involved is a simple question of credential」。

即使是緬甸與阿爾巴尼亞，其聯合國代表自己當初在講的是說，這個決議是解決代表權問題（question of the credentials），所以在當時很多國家都認為是討論「credentials」的問題。

該人士也指出，1971年當時聯合國內很多國家代表也都有提到，這個決議並沒有處理台灣地位問題，包括奧地利、比利時，他們的代表在發言時都有提到，像奧地利有提到「台灣應該是能夠在聯合國內有被代表到（represented ）」。

國安人士分析，中國有兩個主要具體的做法：第一，在聯合國與聯合國體系的國際組織中，運用其影響力，去影響聯合國或者是聯合國的體系。中國在2007年第一次就透過聯合國秘書長潘基文把「2758號決議」跟「一中原則」結合在一起。

另一方面，中國也透過雙邊的一些場域，不管是「一帶一路」（The Belt and Road Initiative）或者是諾魯近期與台灣斷交、與中國建交事件，在這些雙邊的場合，中國也開始不管是在相關聲明，或是公報裡也會把「2758號決議」與「一中原則」放進來。

該人士提到，在聯合國體系內，從2000年初期就可以看到，中國官員長期的擔任聯合國經濟社會委員會副秘書長的職務，所以在中國官員擔任重要職位之後，他就開始運用他的影響力。

到了2010年時，聯合國的法律意見（legal argument）裡面就有把「2758號決議」跟「一中原則」放在裡面，其用字就是說，自從聯合國通過「2758號決議」之後，聯合國視台灣為中國的一省，沒有一個「分開的地位」（separated status）；另一部分，就是聯合國視台灣為中華人民共和國的一部分。

對此，國安人士強調，這是聯合國的「法律意見」，但是「法律意見」並不是一個有法律效力的東西；而到了2016年的時候， WHO給台灣世界衛生大會（WHA）邀請函裡面，第一次把「2758號決議」跟「一中原則」放在裡面，之後國安單位就注意到，不管是聯合國體系或者國際社會，中國在聯合國體系特別去強調「2758號決議」與「一中原則」連結的頻率就大為增加。

國安單位指出，，中國就是把「一中原則」、「一中政策」也混淆在一起。例如在去年8月之後，中國的外交部發言人在接受媒體訪問的時候，自己就說「170個國家與組織都認同一中原則」，這其實在台灣與理念相近國家互動的時候，理念相近國家也都有注意到，中方也開始刻意的去混淆「一中原則」、「一中政策」（One China Policy）。

國安人士說，不只是台灣，如果去看美國國防部去年（2023年）發布的「中國軍事與安全發展報告」，其中就有提到 中國現在在國際論述上面試圖將其「一中原則」與各國的「一中政策」混為一談，形塑國際社會支持（中國）對台灣主權的主張，合法化（中國）對台脅迫。

國安人士表示，中國成功塑造新現實、新標準，若根據中國自己的標準，其他議題上也可以。中國會將其國際影響力擴大，有可能推到其他領域以及議題。他擔憂，世界各國對於被中共曲解的「聯合國2758號決議案」論述與其「一中原則」沈默已久，若再不採取行動改變的話，未來「台海有事」時，甚至中國影響到印太地區和平穩定時，各國將無法置喙。

國安人士表示，目前台灣已經與美國等理念相近國家，包括歐美盟邦與理念相近國家，共同針對中國此舉進行反制，目前已有部分在法律論述以及雙邊、多邊國際組織，針對維護台海和平穩定，反對片面改變現狀的發言，澄清中國的曲解的「聯合國2758號決議案」論述，以及不符事實的「一中原則」。

該人士表示，台灣的安全議題，已經牽動全球高科技供應鏈，也關係地緣政治局勢的穩定，不只台海地區的和平穩定至關重要，印太地區的和平穩定、以及全球的和平繁榮也同樣重要，美國、日本、歐洲以及與台灣理念相近國家，已經開始採取行動，反制中國。