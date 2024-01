幕後／中國拿「2758」＋一中原則　產製法律論述打壓台灣外交空間

▲中國外長王毅與諾魯外長安格明簽署公報,中國與諾魯建交。(圖/翻攝CCTV)



記者陶本和/台北報導

南太平洋諾魯日前以「一中原則」符合「聯合國2758號決議案」為理由,與台灣斷交。對此,我國國安人士示警,原本「聯合國2758號決議案」只處理中國代表權問題,並未解決台灣定位,但中國從1971年以來扭曲「聯合國2758號決議案」,擴大解釋並結合中國「一中原則」,在國際社會成功塑造「新現實」、「新標準」等法律論述,藉以打擊台灣的外交與國際空間。

國安人士表示,中國扭曲並且擴大「聯合國2758號決議」的解釋,且結合「一個中國原則」其實不只是針對台灣友邦國家而已,而是企圖創造新的國際規範、國際秩序。

事實上,我國國安單位、外交部與美國的法律專家們,有就此進行討論並進行分析。國安人士表示,1971年在第1976次聯合國大會通過的「聯合國2758號決議」(UNGA 2758),在台灣外交部與美國的法律專家們看了之後都認為 「聯合國2758號決議」(以下簡稱「2758號決議」),它最主要的是解決了代表權的資格(credential)問題,要決定「誰有權去坐在聯合國」的議題。

關鍵在於,台美雙方的法律專家們均認為,「2758號決議」是解決代表權資格的議題;但是,對於台灣的地位,其實是並沒有討論,也沒有碰觸到。

國安人士表示,在前年華府智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)的報告也指出,當時1971年聯合國在討論「2758號決議」,包括周恩來自己在跟季辛吉討論的時候,周恩來曾說,其實2758號決議獲得通過,並不代表台灣的主權地位已經獲得確認,這就顯示說,當時中國也很清楚認知到「聯合國2758號決議」並無法解決台灣地位的問題。

該人士指出,由於中國自1971年7月起,藉由以阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等共同提案國在聯合國大會提出以「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」(A/RES/2758(XXVI) . Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations)的提案之後,於1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上表決通過,成為「聯合國第2758號決議案」。

此外,葛來儀2022年3月24日在美國華府(Washington D.C.)與「大西洋理事會」(Atlantic Council)研究員莊宛樺(Jessica Drun)共同發表報告,檢視中國如何扭曲聯合國大會1971年通過的第2758號決議,限制台灣參與聯合國。

葛來儀等人在上述報告中指出,中國試圖將2758決議重新詮釋成是以中方「一中原則」為基礎,散播聯合國會員國透過該決議,認定台灣是中國一部分的謬論。

葛來儀的這項報告中指出,2758決議通過當時,北京就知道內容未含「台灣結論」;時任中國國務院總理周恩來曾說,若2758決議通過,「台灣地位仍尚未有定論」。但隨著台灣民主化,中國在90年代至2000年初加強作為,試圖改寫台灣在聯合國地位,努力將一中原則「國際化」,並將其與「2758號決議」綁在一起。

國安人士表示,其實有一些學者也有做過一些研究,若回去看當時的歷史文件,即使是在聯合國大會投票贊成2758號決議的會員國,在他們的發言裡面,其實蠻多都有提到,這個決議只在於決定席位問題,譬如說「the issue involved is a simple question of credential」。

即使是緬甸與阿爾巴尼亞,其聯合國代表自己當初在講的是說,這個決議是解決代表權問題(question of the credentials),所以在當時很多國家都認為是討論「credentials」的問題。

該人士也指出,1971年當時聯合國內很多國家代表也都有提到,這個決議並沒有處理台灣地位問題,包括奧地利、比利時,他們的代表在發言時都有提到,像奧地利有提到「台灣應該是能夠在聯合國內有被代表到(represented )」。

國安人士分析,中國有兩個主要具體的做法:第一,在聯合國與聯合國體系的國際組織中,運用其影響力,去影響聯合國或者是聯合國的體系。中國在2007年第一次就透過聯合國秘書長潘基文把「2758號決議」跟「一中原則」結合在一起。

另一方面,中國也透過雙邊的一些場域,不管是「一帶一路」(The Belt and Road Initiative)或者是諾魯近期與台灣斷交、與中國建交事件,在這些雙邊的場合,中國也開始不管是在相關聲明,或是公報裡也會把「2758號決議」與「一中原則」放進來。

該人士提到,在聯合國體系內,從2000年初期就可以看到,中國官員長期的擔任聯合國經濟社會委員會副秘書長的職務,所以在中國官員擔任重要職位之後,他就開始運用他的影響力。

到了2010年時,聯合國的法律意見(legal argument)裡面就有把「2758號決議」跟「一中原則」放在裡面,其用字就是說,自從聯合國通過「2758號決議」之後,聯合國視台灣為中國的一省,沒有一個「分開的地位」(separated status);另一部分,就是聯合國視台灣為中華人民共和國的一部分。

對此,國安人士強調,這是聯合國的「法律意見」,但是「法律意見」並不是一個有法律效力的東西;而到了2016年的時候, WHO給台灣世界衛生大會(WHA)邀請函裡面,第一次把「2758號決議」跟「一中原則」放在裡面,之後國安單位就注意到,不管是聯合國體系或者國際社會,中國在聯合國體系特別去強調「2758號決議」與「一中原則」連結的頻率就大為增加。

國安單位指出,,中國就是把「一中原則」、「一中政策」也混淆在一起。例如在去年8月之後,中國的外交部發言人在接受媒體訪問的時候,自己就說「170個國家與組織都認同一中原則」,這其實在台灣與理念相近國家互動的時候,理念相近國家也都有注意到,中方也開始刻意的去混淆「一中原則」、「一中政策」(One China Policy)。

國安人士說,不只是台灣,如果去看美國國防部去年(2023年)發布的「中國軍事與安全發展報告」,其中就有提到 中國現在在國際論述上面試圖將其「一中原則」與各國的「一中政策」混為一談,形塑國際社會支持(中國)對台灣主權的主張,合法化(中國)對台脅迫。

國安人士表示,中國成功塑造新現實、新標準,若根據中國自己的標準,其他議題上也可以。中國會將其國際影響力擴大,有可能推到其他領域以及議題。他擔憂,世界各國對於被中共曲解的「聯合國2758號決議案」論述與其「一中原則」沈默已久,若再不採取行動改變的話,未來「台海有事」時,甚至中國影響到印太地區和平穩定時,各國將無法置喙。

國安人士表示,目前台灣已經與美國等理念相近國家,包括歐美盟邦與理念相近國家,共同針對中國此舉進行反制,目前已有部分在法律論述以及雙邊、多邊國際組織,針對維護台海和平穩定,反對片面改變現狀的發言,澄清中國的曲解的「聯合國2758號決議案」論述,以及不符事實的「一中原則」。

該人士表示,台灣的安全議題,已經牽動全球高科技供應鏈,也關係地緣政治局勢的穩定,不只台海地區的和平穩定至關重要,印太地區的和平穩定、以及全球的和平繁榮也同樣重要,美國、日本、歐洲以及與台灣理念相近國家,已經開始採取行動,反制中國。