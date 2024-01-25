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大陸 大陸焦點 特派現場

中國麥當勞推「窮鬼套餐」賣翻！　44元雙牛堡害系統癱瘓

▲▼位於中國深圳的麥當勞。（圖／CFP）

▲麥當勞中國15日推出為期兩週的「10元吃堡」優惠活動。（圖／CFP）

文／中央社台北24日電

中國消費市場持續內捲，麥當勞中國今天推出只要人民幣10元（約新台幣44元）的雙牛堡，訂餐系統隨即癱瘓，「麥當勞崩了」躍為熱搜話題。消費者抱怨網路訂不到，實體店面秒賣光。

中國經濟下滑，大型餐飲品牌2023年開始打起激烈的價格戰，麥當勞中國15日推出為期兩週的「10元吃堡」優惠活動，其中又以24至26日推出的「不素之霸」引發關注。

據官網介紹，「不素之霸」雙層牛堡有特選兩塊100%純牛肉餅，還搭配兩根德式圖林根香腸，只要10元，號稱「肉感十足，吃得過癮」。

綜合紅星新聞等陸媒報導，24日下午5時許，「麥當勞崩了」的話題衝上多個社群平台熱搜，不少網友表示遭遇線上點餐失敗。

傍晚6時左右進入麥當勞線上點餐的微信小程序時發現，以成都市為座標，無論在任何門市中選購餐點，系統或顯示已售罄，或在加入購物車後無法跳轉至付款頁面，卡券也無法使用。

▲▼中國麥當勞推「不素之霸」讓系統癱瘓了。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國麥當勞推「不素之霸雙層牛堡」讓系統直接癱瘓。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國麥當勞推「不素之霸」讓系統癱瘓了。（圖／翻攝自微博）

麥當勞中國官方微博晚上9時通報，目前麥當勞線上點餐系統已恢復，可以正常下單。非常抱歉帶來不便，將在25日再次上架「10元不素之霸」產品優惠券，屆時可前往活動頁面領取，並於1月25日至26日指定活動時間內使用。

對此，許多大陸網友抱怨線上點餐沒搶到「不素之霸」，許多實體店面表示已賣光，批評麥當勞賣這麼多券又不備夠貨，「活動搞不起就別搞」。

據報導，麥當勞中國上月27日調整部分產品價格，平均漲幅約3%，不過針對不少消費者關心的「窮鬼套餐」，也就是「隨心配1＋1」的價格仍保持不變，只要13.9元。

麥當勞中國近期推出的「10元吃堡」，除了「不素之霸」雙層牛堡，每日還推出包括「麥香魚＋可樂」、「一塊麥脆炸雞＋可樂」等優惠套餐，一律只要10元。

數據顯示，中國大陸已成為麥當勞全球第二大市場、全球發展最快的市場。截至2023年6月30日，麥當勞中國門市數量已增至5400多家，近半位於三、四線城市。

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