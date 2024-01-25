幕後／台灣外交、軍事戰不跟中國單挑　改打「群架」已有進展

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

中國政府在國際場域上，正以有策略性的方式，將官員放在國際組織擔任領導角色，藉由其影響力去建立國際新秩序、新標準。我國安高層表示，在外交戰、經濟戰、軍事戰中，中國想將台灣誘往「一對一」單挑，但台灣必須打「不對稱作戰」，因為台灣的國際地位、國際影響力都和中國不在一個等級內，「我們不能一對一的單挑，挑不過他！所以要怎麼辦？打群架，在打群架方面，我們是有進展的。」

國安人士表示，諾魯政府日前拿一中原則符合「聯合國2758號決議案」為由與台灣斷交，就可以發現這是中國要成功塑造國際新標準的一個重要案例。中國透過各種努力，把中國自己的官員放在聯合國體系以及國際組織擔任領導角色，這是有系統且規模又大的動作。

該人士說，中國不是一個民主國家，他不用改選，所以可以一直去做這件事情，經年累月下來，中國對國際組織的滲透已經又深且廣。他苦惱地說，每當我國在國際組織、在外交上努力到一定程度時，眼看就快要可以有突破，「卻剛好在一個關鍵位置上就被打下來」。

該人士表示，在很多國際組織上時常發生，透過秘書處「不公開」的文件，說某年某年通過了內部的一個文件，規定了什麼樣的條件，阻擋我國的外交進展。他說，這樣可見中國有系統的在國際組織裡面部署了他們的自己人，且一點一滴地在以自己的意思去塑造新的國際標準。

國安人士說，中國透過「2758號決議」連結到一個中國原則，對於其他國家來說，因為不關他們的事或他們與中國的來往，讓他們假裝沒看到中國的小動作，就讓中國把它變成規範。但是，當這個規範、標準成立之後，中國就拿這個標準在雙邊關係上來壓迫對方，變成所謂「強制外交」的工具。

國安人士解釋，中國如此做的戰略布局至少有三層含義：第一層，是以此創造中國要的新國際標準；第二層，為拿這個新標準強調「這是國際標準喔，你應該向國際標準看齊」，在雙邊關係上反過來壓迫台灣；第三層，是當國際社會長期緘默後，他就可以改變台海現狀。

該人士舉例，2023年4月，蔡英文和美國時任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，中國福建海事局隨即公布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，揚言海事執法人員將對兩岸直航貨船、小三通客貨船實施登船檢查。

他說，這就是在創造第三層的新秩序，意即顯示中國能在自由航行的台灣海峽附近執法，在國際法上把台灣海峽內海化，只要成功，就是在告訴全世界，「台灣是中國的一部分」是有「法律基礎」的。

另一部分，國安人士提到，中國外交部長王毅近日多次強調《開羅宣言》明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，而《波茨坦宣言》規定《開羅宣言》條款必將實施，以此堅稱「這是台灣屬於中國不可分割領土的歷史與法理基礎」。

他說，中國是企圖用他的國際外交影響力，塑造一個國際的新現實、國際的新標準，如果中國可以在2758號這件事上重新定義，那麽在其他議題上，就會根據自己的心思，重新塑造國際秩序，這是台灣和國際社會要注意跟擔心的。

另一位國安高層表示，如果中國成功改變國際法的基礎，他讓自己可以操作的空間更寬廣，他在測試看對方有沒有反應，沒有反應就往前推進，在台海部分，中國推的力道就更大一些，比如前年8月以後，時任美國眾議院議長的裴洛西訪台以後，中國創造了一個新現狀，這個新現狀就是戰機跟軍艦，天天在我們附近。

國安高層點出，中國在創造一個新的規範，創造新的國際秩序，這不只是台灣要面對，是所有民主國家都必須面對的情況，而這一段期間可以形容成「新冷戰」或稱為「戰略競爭」。

至於要如何反制中國的法律論述戰？國安高層表示，台灣及盟邦夥伴已經採取一些動作，比如中國想讓他們的官員在國際組織擔任領導人的位置，去運用他們影響力，在過去幾次的國際組織選舉當中，台灣與盟邦夥伴國家都有密切的針對「民主國家要支持哪一些候選人」討論，來避免中國達成建立國際新秩序的目的。

國安高層表示，無論在外交戰、經濟戰甚至軍事戰當中，台灣都沒辦法「你來一下，我來一下」，所以必須打「不對稱作戰」，因為台灣的國際地位、國際影響力都和中國不在一個等級內，「我們不能一對一的單挑，挑不過他！所以要怎麼辦？打群架，而在打群架方面，我們是有進展的。」

他表示，中國是想將台灣誘往「一對一」單挑，以諾魯共和國拿聯合國2758號決議與我國斷交就是個例子，要跟他在那邊對決是對不過的，所以要用另外一個戰法跟他戰；過去八年，台灣跟其他國家的戰略溝通更加緊密，透過這些溝通，這些國家也逐漸改變他們的認知，認知到台灣、台海的和平穩定是不能動搖的。