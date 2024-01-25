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大陸 大陸焦點 特派現場

主辦方賣晚宴票給網紅直播帶貨惹毛C羅　還曾要求「帶傷上陣」　

▲世界足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／CFP）

▲C羅（Cristiano Ronaldo）在記者會上向球迷致歉。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

世界足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）原定於24日及28日在大陸參加兩場表演賽，不過，賽前卻傳出因身體因素需「延期舉行」，引起大批球迷群情激憤，聚集在他下榻的飯店外抗議。隨著輿論延燒，傳出主辦方曾要求C羅「帶傷上陣」以應付購買高額票價進場的球迷，以及賣晚宴票給網紅在現場直播帶貨，讓C羅相當不悅。

▲世界足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／CFP）

▲外傳主辦方賣晚宴票給網紅，讓C羅及球團相當不悅。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，1月22日，C羅出席了利雅得（利雅德，下同）勝利隊中國行晚宴。隨後，網路流傳起一張C羅與隊友舉杯的照片，相關話題「C羅敬酒」迅速登上微博熱搜。照片中，C羅這一桌的賓客集體舉杯慶祝，有部分人舉著的是紅酒杯，而C羅等人拿的是一個茶盅樣式的器皿，並非常規的酒杯。

對C羅而言，這個充滿商務禮儀的歡迎晚宴卻被主辦方出售大量「席位」，購買者多為網紅，他們花費入場後，利用直播等方式獲取利益，「在整個晚宴中，C羅被簽名、合影、直播搞得不勝其煩。」

據悉，C羅中國行活動前，曾有某電商直播平台透過掮客聯絡到C羅經紀人洽談直播帶貨事宜，最終，由於商業化權益的分歧沒有談妥，被C羅本人和經紀團隊拒絕。不過，該平台仍未死心，與利雅德勝利隊取得共識，以球隊名義進行直播帶貨。

但在該平台推出的宣傳海報中，卻只有C羅本人與網紅搭檔的肖像，藉此大舉宣傳，這讓C羅與利雅德勝利俱樂部均對此十分不滿。

▲世界足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／CFP）

▲球迷聚集在C羅下榻的飯店外抗議主辦方。（圖／CFP）

此外，主辦方曾在利雅德勝利隊抵達時對外宣稱，「C羅在訓練中有一些傷痛，但是我們認為這是職業球員習以為常的一件事情。利雅得勝利有非常嚴格的體能恢復集訓系統，C羅會參與這次中國行的所有賽事。」

沒想到，主辦方卻因C羅身體因素而決定將比賽延期舉行，這讓大批購買高價票的球迷十分不滿，主動聚集在飯店外，表達對主辦方的抗議，此外，也有許多球迷在微博或社群平台上表達對主辦方的不滿，讓整起事件持續延燒。

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