「中正大學知道學生要什麼」圖書館放峮峮寫真　萬人朝聖：想去了

▲中正大學圖書館有峮峮的寫真書。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

中信兄弟Passion Sisters成員峮峮（吳函峮）外型甜美、個性活潑，她在2019年時，推出了個人寫真書《一見峮心》。該寫真書耗時一年製作，由知名攝影師黃天仁掌鏡，風格既性感又清新。近日就有網友注意到，有學校買下該本寫真書，開放同學借閱。而消息一出，吸引近萬人按讚朝聖。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文直呼，「還是中正大學知道學生要什麼」。從他貼出的照片可見，他手上拿的就是峮峮的個人寫真書《一見峮心》，書本已有一些摺痕，應該有不少學生都曾借閱過。

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貼文吸引近萬人按讚，其中不少網友都留言直呼，「真的，借閱率極高，值得」、「這間大學可以啊」、「感覺快被翻爛了」、「真是一所值得讀的大學」、「想去中正念書」、「我知道我長大以後要讀哪間學校了」、「剩封面，其餘內容都被撕走了」、「還翻得開嗎」、「很人性的大學」。

▲峮峮人氣超高。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

《一見峮心》耗費一年時間製作，峮峮和團隊特地前往日本北海道拍攝，挑戰高難度的雪景比基尼照。寫真書由黃天仁拍攝，色調清新卻性感，全面捕捉峮峮魅力。

實際查詢國立中正大學圖書館官網，頁面顯示《峮峮個人寫真書 : 一見峮心 = Qun Qun's photobook》目前不可獲得，「借閱中，直到2024/06/30 25:59:00」。