廁所公告「背後有故事」　這4字成人限定！老司機邪笑：體力真好

記者曾筠淇／綜合報導

有些小朋友還不太會上廁所，所以爸媽可能就會帶著孩子一起進洗手間。近日有網友貼出一張「廁所使用須知」的照片，而上頭被紅筆框住的4個字，就引發超過1.8萬人按讚朝聖，其中還有網友直呼「非常委婉」、「我忽然間明白了什麼」。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文直呼「好委婉！」從他貼出的照片可見，上頭寫著「【廁所使用須知】～本門市廁所嚴禁兩位以上成人進入～請發揮公德心，君子請自愛」。

廁所使用須知上，還可見店家特地用紅筆將「兩位」、「成人」給框住，強調這4個字，要客人特別注意。

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▲公告引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文吸引超過1.8萬人按讚，留言更破千則。不少網友都直呼，「君子都自己愛自己」、「確定兩個都是成年人嗎」、「每一則使用須知都有一個感人的故事」、「很好啊，可以帶小朋友」、「好像懂了什麼」、「好有畫面的兩個成人」、「相信曾經發生過多次，所以才有告示」。

還有網友注意到，店家使用到「以上」2字，「兩位『以上』」、「兩個以上，所以兩個還是可以的」、「就是可以兩個，不能三個人啦」、「兩位以上嚴禁，兩位可以」、「兩位以上包含兩位喔！所以兩個可以、三個不行」、「這是在讚美，能兩位以上的，體力真好，身體非常健康」。不過事實上，「以上」這2字通常包含本數，所以兩人以上大多也包含兩人。