台版黑暗榮耀！女教師求學時遭室友霸凌　上網復仇結果被判刑

▲劉女不滿大學室友的霸凌行為，時隔多年後上網痛罵對方。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

韓劇《黑暗榮耀》曾經紅極一時，女主角的復仇戲碼讓許多觀眾看得酣暢淋漓。不過，桃園一名劉姓女教師疑似為了報復大學時霸凌她的室友，跑到評論區、Google評論痛罵對方，結果被一狀告上法院，復仇不成反被判刑，得不償失。

根據判決書內容，劉女與女教師小花（化名）曾是大學室友，2人畢業多年，如今都是在國小任教。沒想到劉女疑似不甘大學時期遭到小花霸凌，於是透過Google評論，找到小花任教的國小，並且留下「沒有爸爸也沒有教養之XXX（小花本名）」、「有私底下講他壞話的X姓英文老師，噁心」等話語。

小花得知消息，氣得報警提告。而檢方在調查的過程中發現，劉女與小花是大學同學，還曾控告過小花妨害自由，最後是不起訴處分。

▼劉女指稱，大學時期遭到小花霸凌，還耳聞小花私下講她的壞話。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



劉女供稱，就讀大學期間，曾遭到小花關係霸凌、排擠，且實習的期間，還耳聞小花私下講她的壞話。對此，小花則表示，雖然與劉女是大學室友，但劉女因為不喜歡她與另一名室友，曾將他們兩人告上法院。

新竹地院審理後認為，劉女因為大學期間與小花有恩怨，畢業後竟使用本人、學生的帳號，跑去Google評論謾罵、散布文字指摘足以毀損小花的名譽，造成小花生活與工作上的困擾，違反教師倫理，屬於不良示範，且始終否認犯行，以不合理的情詞強辯，最後依照散布文字誹謗罪判刑2個月、公然侮辱罪判拘役40天，可易科罰金。