餐廳客滿！﻿大隻女逼讓位「一個人別出來吃」　男友噤聲...全場炸鍋

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前獨自到一間餐廳用餐，沒想到因為客滿，竟有女生逼她讓座，還理直氣壯地說「我們是兩個人，妳一個人就不要出來吃了吧！」後來，老闆娘和服務生趕忙上前了解情況，最後眾人更勸離情侶檔；對此，網友們也超傻眼，直呼「笑了，超派」、「這種龍妹真的欠噴」。

苦主在Dcard還原經過，「我本來一個人好好坐在餐廳裡，已向服務生點單完，正坐著等上菜，因為這間小餐廳不太接受訂位，都是直接現場來，所以如果現場等不到位置的，服務生都會先跟客人說，要不要去其他間；那天我剛好坐在門口旁的位置，加上餐廳是透明玻璃設計，很容易看見裡面的空位。」

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當時，有一位身材壯碩的女生和超瘦男友到店，原本經服務生的告知，他們已打算換間店吃飯；沒想到，該女突然走到原PO前面，在確認她是一個人後，竟不客氣地說「妳可以跟服務生說妳要打包走嗎？因為我跟我男友是兩個人。」

聞言，女網友超錯愕，尷尬地拒絕道「可是這位子我先來的，而且我想吃完再走。」結果，大隻女仍不放棄，竟語出驚人地喊「妳身材那麼瘦應該也吃不多吧？我們是兩個人...妳為什麼不讓位，一個人就不要出來吃了吧！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

由於該女音量非常大，整間餐廳的客人都看向他們，沒多久有好心人到櫃檯通知，老闆娘和服務生便迅速從廚房出來了解情況。原PO回憶道，「後來有人說，如果他們兩人繼續在餐廳內鬧就會報警，兩個人才離開；不過我最傻眼的是，X妹這種態度就算了，身為她的男友，怎麼可以全程站在那邊，看自己女友跟別人開戰，這就是戀愛腦的威力嗎？」

最後，原PO不忘強調，她並不想以身材來說嘴，無奈對方實在太沒有禮貌了，「我是第一次遇到這種瞎事，還被她說身材那麼瘦也吃不多，為什麼不讓位，這才讓我想這麼發文的。」

對此，網友們紛紛回應，「好扯！妳應該直接回她，胖成這樣還敢吃，她男友應該是打不過她，所以才不敢說話」、「先不論對方身材，說出這種話都不覺得羞愧嗎」、「這輩子沒聽過這種要求」、「妳人也太好，還好好回覆她」、「竟然有這種不要臉又沒禮貌的人，真的震驚了欸」、「被說很瘦要讓位，該哭還是該笑」。