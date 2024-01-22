陽明山地區3校宣布明天正常上課　華興中學：請低溫假不列缺勤紀錄

▲入冬最強寒流來襲，北市150所學校延後放寒假，正巧碰上這波寒流。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

入冬最強寒流來勢洶洶，明後天最冷，全國各級學校均已放寒假，但台北市150所國中和高中職，因配合承辦全國中等學校運動會，賽事期間停課4天，提前在明天至本周五補課。補課日正巧碰上寒流，北市教育局初步調查陽明山地區學校，包括格致國中、華岡藝校、華興中學皆回報明日正常上班上課。華興中學表示，明後天學生請低溫假不列入出缺勤。

全國中小學從1月20日開始放寒假，台北市因承辦2024年全國中等學校運動會，4月20日至4月25日賽事期間，北市150多所公私立高中職、國中（不含國小學及特教學校）停止上課，並提前在1月23日至1月26日補課，1月27日才開始放寒假。

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北市教育局副局長陳素慧表示，因國小已經放寒假，僅有寒假課後照顧班有停班停課問題，目前陽明山地區學校僅有陽明山國小提出停班停課申請；至於國中和高中職部分，初步調查陽明山地區學校，目前包括格致國中、華岡藝校、華興中學皆回報，明日正常上班上課。

華興中學校長曾騰瀧表示，考量以往低溫與陽明山降雪情況，學校並未有停課前例，因此全校約1200名國中、高中部師生，明後天仍正常上班上課，但若學生有個別請假需求，學校會視同防疫假，不列入出缺勤記錄。