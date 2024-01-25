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龍年除舊佈新　台東縣府訂購公東高工榫接木椅支持優質辦學

▲台東縣政府訂購公東高工榫接木椅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府訂購公東高工榫接木椅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

農曆春節將至，台東縣政府以龍年意象布置縣府大廳，同時為鼓勵及支持在地優質辦學，提供技職學生實習機會，今年特別向私立公東高工木工科實習工廠訂製手工榫接木椅，提供舒適及兼具設計美感的公共空間，迎接龍年到來。

▲台東縣政府訂購公東高工榫接木椅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

公東高工為全國知名的技職學校，歷年來培育出無數優秀的技職人才，在國際技能競賽中屢獲佳績、獲獎無數。台東縣長饒慶鈴提到，過去多次拜訪公東高工，木工科實習工廠的作品相當具有質感，近期林業保育署台東分署與公東高工合作推展國產材，產製出許多設計感十足的國產林木家具，尤其傳統接榫技術令人驚豔，去年台東縣政府向公東高工購置國產材木製椅，放置在縣府辦公大樓長廊等處頗獲好評，適逢今年縣府規劃在府內部分公共空間設置洽公座椅，特別要求行政處以實質的採購行動支持公東高工，鼓勵學生持續積極創作。

▲台東縣政府訂購公東高工榫接木椅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府行政處指出，此次縣府訂購的榫接木造ㄇ型長凳，椅面及椅腳均採用國產人造林，在實習工廠進行縣府訂製的榫接木椅製作過程，縣長饒慶鈴也特別抽空前往實習工廠參觀製程，看到接近完成的作品質感極佳，值此除舊佈新之際，相信能為縣府公共空間的舒適與美感大大的加分，迎接嶄新的一年。

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