「萬事興龍」！龍年最夯春節禮品雪Q餅、鳳凰酥在矯正商城

▲矯正署龍年禮品，由法務部長蔡清祥（右）、矯正署長周輝煌（左），強推臺南第二監獄果乾雪Q餅禮盒。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

矯正機關自營產品，今年以「龍躍新程 萬事興龍」為主題，由於矯正機關產品近年來頗獲好評，矯正署這次特別強推臺南第二監獄果乾雪Q餅禮盒、彰化監獄鳳凰酥、高雄第二監獄土鳳梨香腸禮盒等禮品，絕對是龍年CP值最高的春節禮品。

矯正機關許多商品已受到許多消費者肯定，也曾受到網路知名美食部落客開箱推薦，這次整理近年新推出的監獄美食，推薦作為春節伴手禮：

1.高雄第二監獄土鳳梨香腸禮盒─嚴選豬後腿肉2分肥8分瘦的黃金比例，加入高粱酒及特製香料，經過長時間的浸泡，再加入大樹在地特產鳳梨，酸甜適中形成天然的絕佳風味，用濃郁的香味及飽滿的肉汁，提升優質的口感及美味。

2.臺南第二監獄果乾雪Q餅禮盒─使用臺南在地盛產的水果果乾製作，將滿滿13種果乾、堅果與蔬果脆片，與融化的棉花糖重新融合，層層都是驚喜!有如打開色彩的寶盒，每一塊都是獨一無二的畫作，是同時滿足視覺與味覺饗宴的療癒系點心。

3.彰化監獄鳳凰酥─微甜鳳梨餡加入鹹香蛋黃，香甜鬆軟不黏牙，除了少油外，搭配無鹽奶油，不添加防腐劑，達到少油減鹽的美味雙簧。每咬一口都讓人有幸福的滋味、露出滿足的笑容，更是美味、健康、品質、安心的新選擇。

4.明德外役監獄溫炒土雞肉鬆─嚴選來自明德山莊飼養的放山雞，以嚴格溫控火候炒鬆技術全心製作，簡單的海鹽、糖、醬油，慢火，加上海苔、芝麻提香，細緻的纖維和營養的美味，整體口感酥而不膩，絲絲香甜，土雞肉鬆的脂肪含量比豬肉鬆低40％，香氣濃郁，是配飯解饞的好夥伴。

▼矯正署龍年禮品夯，矯正署長周輝煌大力推薦。（圖／記者吳銘峯攝）