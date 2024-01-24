台東警督察長+慈濟靜思精舍師兄姐　關山分局慰勤送祝福

▲督察長與慈濟靜思精舍師兄姐至關山分局慰勤送祝福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「感謝師兄姐」！台東縣警察局督察長蔡耀順於23日，頂著低溫與花蓮縣靜思精舍德勱師父及14位師兄姐至關山分局慰勤，首先至鹿野分駐所及分局本部贈送每位員警福慧包及上人靜思語春聯後，旋即向南橫進發，直上霧鹿派出所。

台東縣警察局督察長蔡耀順有感於近日寒流來襲，體恤員警執勤的辛勞，特於23日，結合慈濟師兄姐們至關山警察分局慰勤並送上祝福及拜早年。陳瑞琴師姐表示，警察為維護治安與交通，及協助民眾解決問題，工作上承受很大的壓力，而且不論寒暑及日夜顛倒，實在很辛苦，所以特利用這次代表上人送上「福慧包」及靜思語春聯，祝福每位執勤員警都能平平安安、順順利利。蔡督察長與師兄姐們於霧鹿派出所內，還親自為每位員警圍上圍巾，讓他們能暖暖的度過此次寒流。員警表示，圍巾不僅暖身，也更暖心。

關山警察分局表示，感謝督察長及各位師兄姐，在寒冬中送上強大的暖流及祝福，讓每位同仁暖身又暖心。另「113年加強重要節日安全維護工作」工作期間，有提供護鈔及舉家外出住居安全維護等加值服務，請民眾多加運用，若發現可疑人事物，請撥打110報案，警察將儘速前往並提供妥適處置，以維護民眾生命財產安全。