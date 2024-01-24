要去秘境「天空之鏡」導航帶路去叢林　車卡山坡輪懸空...駕駛嚇壞

▲呂姓駕駛按照導航指示，開到羊腸小徑上，倒車回頭時，連人帶車不甚墜落邊坡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名呂姓女子駕駛自小客車與家人欲前往台東縣太麻里鄉著名秘境「天空之鏡」，因不熟悉路況，按照導航指示路線行駛進入山區新吉產業道路，沒想到導航卻將3人引導到一處杳無人煙的羊腸小徑上，倒車回頭時，連人帶車不慎墜落邊坡，只好報警求助，所幸員警順利在產業道路上尋獲受困民眾，並通報消防人員及民間救難人員到場協助民眾下山。

大武警分局美和派出所日前接獲通報，稱有民眾駕駛自小客車在太麻里山區新吉產業道路受困，且連人帶車不慎墜落邊坡。警員顏瀚、李欣亞確認呂姓女子一車三人意識清楚且無生命危險下，教導利用Google地圖傳送經緯度定位後，立即駕駛巡邏車上山搜救。然新吉產業道路坡度陡峭且地面覆蓋濕滑苔癬，導致警用汽車幾次打滑，員警決定改以步行搜巡，終於在產業道路處聽見喇叭聲，發現受困者3人。

此時員警見該車輛後車尾已懸空，立即通報消防人員，同時向民眾借機車來回往返山腳下引導救難人員駕駛四輪驅動救難車上山營救，最後在警消及民力多方嘗試下，順利讓呂姓女子一行人順利脫困，呂姓駕駛及車上乘客對在場所有協助救援的警消人員及民力深表感激。