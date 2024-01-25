　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍機74人全罹難！烏遭控射彈擊落　澤倫斯基：拿戰俘性命開玩笑

▲▼俄機墜毀74人全數罹難，包括65名烏克蘭戰俘。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯軍機墜毀，機上74人全數罹難，莫斯科宣稱包括65名烏克蘭戰俘。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯一架伊留申-76（Il-76）軍用運輸機24日墜毀該國邊境城市別爾哥羅德（Belgorod），機上74人全部罹難。莫斯科宣稱，當時機上載有65名烏軍戰俘，卻遭基輔發射的飛彈擊落。對此，烏克蘭總統澤倫斯基24日晚間堅稱，將要求針對失事進行國際調查，並且指控俄方拿烏克蘭戰俘的性命開玩笑。

基輔獨立報報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）談到伊留申-76墜機事件時，未證實戰俘是否在機上，但稱烏克蘭軍事情報機構「正在釐清戰俘的命運」，「很明顯，俄羅斯在拿烏克蘭囚犯的性命、他們親屬的感受、我們社會的情感開玩笑。」

他已與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）及參謀長沙普塔拉（Serhii Shaptala）進行討論，並且指示外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在調查過程中與國際夥伴分享資訊，「考量到飛機在俄羅斯領土上墜毀，而且那是超出我們控制的地方，我們需要盡可能確定所有明確事實。」

▲▼澤倫斯基。（圖／路透）

▲澤倫斯基未證實戰俘是否在飛機上。（圖／路透）

與此同時，烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）引述烏軍消息人士說法報導，失事飛機攜帶了S-300飛彈。另據路透社，烏克蘭軍方宣稱，將持續摧毀運載用以打擊烏克蘭導彈的俄羅斯軍方運輸機。

俄羅斯宣稱，這架伊留申-76載著65名被俘烏兵、3名俄兵及6名機組人員，正準備從契卡洛夫斯基（Chkalovsky）空軍基地飛往貝爾哥羅德州（Belgorod）換俘，卻遭基輔發射的飛彈蓄意擊落，是「野蠻的恐怖主義行為」。

自由媒體Skhemy則揭露了6名機組人員的身分，其中飛機指揮官別祖布金（Stanislav Bezzubkin）、導航員維索金（Alexei Vysokin）、飛機工程師皮盧耶夫（Andrei Piluev）的死訊已獲家屬確認，社群媒體上也出現無線電操作員薩布林斯基（Igor Sablinsky）的哀悼貼文，設備工程師日傑涅夫（Sergei Zhitenev）和副指揮官奇米列夫（Chmirev）的死訊則尚未獲得證實。

另據俄羅斯數據庫洩露資訊，除了奇米列夫之外的5名機組人員，都被登記在第117軍用運輸航空團服役，而烏克蘭國防情報局2022年3月也公布了相似資訊，並稱這些人「運送武器及彈藥，殺害烏克蘭平民」。第117軍用運輸航空團基地位於俄羅斯與哈薩克接壤的奧倫堡州（Orenburg），從事運輸特殊貨物的軍用車輛維修。
 

ET快訊
快訊／哈孝遠遭開鍘！　禁賽1場+罰款
「你要先看妹妹還是弟弟？」父狂奔抵醫院見屍癱軟
快訊／首梯1年兵報到！　坐一排被剃頭
快訊／嗆「炸掉賴清德上任地點」　大學生遭逮捕
25歲正妹住台中七期、開賓士！　豪奢真相曝
澳洲同事求鑑定「古銅錢」！網見7字中文笑歪：台灣有錢人才有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乘客「瘋狂放屁」還怒嗆同班機旅客！　美國航空緊急掉頭

車子遺棄停車場被拖吊　移車工在後車箱發現「19歲女大生屍體」

俄軍機墜毀釀65戰俘亡　烏軍指控：機上載有「俄羅斯飛彈」

美國航空總署禁波音擴大737生產　允許MAX 9復飛

北韓證實試射「新款」戰略巡弋飛彈　研判可掛載核彈頭

俄軍機74人全罹難！烏遭控射彈擊落　澤倫斯基：拿戰俘性命開玩笑

達美航空波音757客機準備起飛「前輪脫落」　美航空總署調查

女公務員午休爽唱3小時KTV！　她自曝工作是「靠媽找的」網炸鍋

微軟市值破3兆美元！超過法國GDP　史上唯二「3兆俱樂部」企業

全球AI大戰開打！　美國研究曝：連北韓也在發展

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

乘客「瘋狂放屁」還怒嗆同班機旅客！　美國航空緊急掉頭

車子遺棄停車場被拖吊　移車工在後車箱發現「19歲女大生屍體」

俄軍機墜毀釀65戰俘亡　烏軍指控：機上載有「俄羅斯飛彈」

美國航空總署禁波音擴大737生產　允許MAX 9復飛

北韓證實試射「新款」戰略巡弋飛彈　研判可掛載核彈頭

俄軍機74人全罹難！烏遭控射彈擊落　澤倫斯基：拿戰俘性命開玩笑

達美航空波音757客機準備起飛「前輪脫落」　美航空總署調查

女公務員午休爽唱3小時KTV！　她自曝工作是「靠媽找的」網炸鍋

微軟市值破3兆美元！超過法國GDP　史上唯二「3兆俱樂部」企業

全球AI大戰開打！　美國研究曝：連北韓也在發展

張若妤無預警懷二胎！　播報途中「裙擺一片血跡」掛急診

張蘭回應汪小菲交台網紅女友！「我也想戀愛」態度對比前任差很大

花蓮惡火吞噬小兄妹！1家5口借住客廳擠一起　低收辛酸背景曝　

擦撞右切汽車...高雄20歲騎士噴飛卡車輪底！驚悚影片曝

快訊／哈孝遠咆哮裁判遭SBL開罰　禁賽1場、罰款1萬台幣

游錫堃沒選上立法院長會回委員會？　本人喊話：我有信心連任

江西上月才有火災致死事故！剛排查整治　7處位於渝水區

人夫偷吃每周啪啪1次　小三酸正宮：幫妳顧老公應該謝謝我

「小鷹展翅別忘有狐狸等你摔！」　韓國瑜勉新科立委問政平安

公鹿喜迎新帥上任　三星合砍87分大勝騎士收下3連勝

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

國際熱門新聞

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

大阪環球影城台、韓招人　時薪365元

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

韓「最美第一夫人」收名牌包醜聞　衝擊執政黨選情

全球500大最有價值品牌　台灣僅2間上榜

女公務員「午休爽唱3小時KTV」網炸鍋

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

日本國中妹校外教學　老師要求「裸體檢查」

22歲色情網美砸11萬隆乳！術後「乳頭壞死」

美股標普再創歷史新高　台積電ADR漲2.09%

北約展開冷戰以來最大規模軍演　模擬因應俄羅斯攻擊

想和親生女兒交往　男情書被發現惱羞殺人

微軟市值破3兆美元　超過法國GDP

更多熱門

相關新聞

俄機墜毀74人亡　包括65名烏克蘭戰俘

俄機墜毀74人亡　包括65名烏克蘭戰俘

一架俄羅斯伊留申Il-76型運輸機24日在烏克蘭邊境附近墜毀，機上74人全部罹難。俄羅斯新聞社引述國防部說法，機上載有65名將和基輔換俘的烏克蘭被俘士兵。

美國沒錢了！「無法援烏」求盟友出手

美國沒錢了！「無法援烏」求盟友出手

踩雷俄債連累投資型保單　逾7000萬本息無法領回

踩雷俄債連累投資型保單　逾7000萬本息無法領回

川普稱1天結束俄烏戰爭　澤倫斯基怒批

川普稱1天結束俄烏戰爭　澤倫斯基怒批

俄飛機2引擎故障墜毀　6人生死不明

俄飛機2引擎故障墜毀　6人生死不明

關鍵字：

烏俄烏克蘭俄羅斯伊留申-76Il-76

讀者迴響

熱門新聞

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

《夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉了

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

30歲男寒流泡澡　踏出浴室腦血管爆開

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

即／台灣被寒流冰封了！3縣市恐「跌破6度」

大阪環球影城台、韓招人　時薪365元

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面