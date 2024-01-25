俄軍機74人全罹難！烏遭控射彈擊落　澤倫斯基：拿戰俘性命開玩笑

▲俄羅斯軍機墜毀，機上74人全數罹難，莫斯科宣稱包括65名烏克蘭戰俘。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯一架伊留申-76（Il-76）軍用運輸機24日墜毀該國邊境城市別爾哥羅德（Belgorod），機上74人全部罹難。莫斯科宣稱，當時機上載有65名烏軍戰俘，卻遭基輔發射的飛彈擊落。對此，烏克蘭總統澤倫斯基24日晚間堅稱，將要求針對失事進行國際調查，並且指控俄方拿烏克蘭戰俘的性命開玩笑。

基輔獨立報報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）談到伊留申-76墜機事件時，未證實戰俘是否在機上，但稱烏克蘭軍事情報機構「正在釐清戰俘的命運」，「很明顯，俄羅斯在拿烏克蘭囚犯的性命、他們親屬的感受、我們社會的情感開玩笑。」

他已與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）及參謀長沙普塔拉（Serhii Shaptala）進行討論，並且指示外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在調查過程中與國際夥伴分享資訊，「考量到飛機在俄羅斯領土上墜毀，而且那是超出我們控制的地方，我們需要盡可能確定所有明確事實。」

▲澤倫斯基未證實戰俘是否在飛機上。（圖／路透）



與此同時，烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）引述烏軍消息人士說法報導，失事飛機攜帶了S-300飛彈。另據路透社，烏克蘭軍方宣稱，將持續摧毀運載用以打擊烏克蘭導彈的俄羅斯軍方運輸機。

俄羅斯宣稱，這架伊留申-76載著65名被俘烏兵、3名俄兵及6名機組人員，正準備從契卡洛夫斯基（Chkalovsky）空軍基地飛往貝爾哥羅德州（Belgorod）換俘，卻遭基輔發射的飛彈蓄意擊落，是「野蠻的恐怖主義行為」。

自由媒體Skhemy則揭露了6名機組人員的身分，其中飛機指揮官別祖布金（Stanislav Bezzubkin）、導航員維索金（Alexei Vysokin）、飛機工程師皮盧耶夫（Andrei Piluev）的死訊已獲家屬確認，社群媒體上也出現無線電操作員薩布林斯基（Igor Sablinsky）的哀悼貼文，設備工程師日傑涅夫（Sergei Zhitenev）和副指揮官奇米列夫（Chmirev）的死訊則尚未獲得證實。

另據俄羅斯數據庫洩露資訊，除了奇米列夫之外的5名機組人員，都被登記在第117軍用運輸航空團服役，而烏克蘭國防情報局2022年3月也公布了相似資訊，並稱這些人「運送武器及彈藥，殺害烏克蘭平民」。第117軍用運輸航空團基地位於俄羅斯與哈薩克接壤的奧倫堡州（Orenburg），從事運輸特殊貨物的軍用車輛維修。

