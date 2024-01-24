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踩雷俄債連累投資型保單　逾7000萬本息無法領回

▲普丁。（圖／CFP）

▲普丁2022年2月對烏克蘭發動戰爭。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

俄烏戰爭自2022年爆發至今仍未停歇，導致俄債無法正常還款付息，延燒到目標到期基金。我國保險局長施瓊華23日指出，清查共8家壽險公司72張投資型保單，連結到15檔持有俄債目標到期債券基金，總規模達635億元，投資俄債金額約新台幣11億元，其中3家壽險已通知要二次給付，逾台幣7000萬元無法領回。

金管會自去年底至今年一月，接獲6件關於俄債保單的客訴，去年12月4件、今年1月2件，涉及2間壽險業者，主要客訴內容都是保護不清楚二次給付規定，且業務員銷售時強調到期保本，實際上卻有落差。

除了俄烏戰爭導致俄債無法計價外，中國房地產恒大、碧桂園等問題連環爆也成了未爆彈，但目前還未有保險公司通知要「二次給付」。

壽險業於2018年熱銷4至6年期目標到期債保單，部分連結有投資俄羅斯債券或中國碧桂園債券等新興市場債基金，今年與明年是到期高峰，其中多張俄債無法收債息也無法處分，更需要「二次給付」，導致客訴連連。

「二次給付」會出現在基金存續期期滿後發生無法處分的狀況，只能先把無法計價的債券評價歸零反映在淨值上，可計價淨值則結算分配給受益人，基金專戶繼續持有這些無法處分的資產，直到可以處分時再分配。

近五年目標到期債基金每年銷售規模都在2000至3000億元；證期局副局長黃厚銘指出，依投信投顧公會統計，至2023年底，有89檔目標到期債券基金，基金規模約新台幣2582億元，其中33檔未連結投資型保單，規模約642億元。

所幸有投資俄債的金額都不大，統計至2023年底，共20檔目標到期債券基金持有俄羅斯債券共12億元，占基金規模706億元的1.71％，占整體公私募投信基金規模6.77兆元的0.02％。

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