　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港「最美主播」丘靜雯中招踩到精液　做完瑜珈鞋變濕

記者黃翊婷／綜合報導

有香港「最美主播」之稱的丘靜雯，去年離開主播台之後，致力於發展自己的瑜珈事業。不過，丘靜雯24日在IG發布限時動態，內容提到，多年前有學生告知放在門口的鞋子疑似遭人「噴精」，沒想到現在又中招了，懷疑是慣犯，後續會積極考慮事是否要在門口裝設監視器。

香港「最美主播」丘靜雯。（圖／翻攝自IG／nicoleyauu）

▲丘靜雯外貌出眾、身材火辣。（圖／翻攝自IG／nicoleyauu，下同。）

丘靜雯因為笑容甜美，被封為「最美主播」、「主播界女神」，去年她離開主播台，成為瑜珈老師，專心發展瑜珈事業，還被交往5年的男友驚喜求婚，好事連連。

香港「最美主播」丘靜雯。（圖／翻攝自IG／nicoleyauu）

▲丘靜雯經常在IG分享做瑜珈的照片。

然而，丘靜雯24日在IG發布限時動態，轉分享瑜珈教室的文章，內容提到，多年前曾有學生告知，放在教室門口的鞋子莫名濕掉了，疑似聞到精液的味道，因為走廊沒有監視器，這件事情便不了了之，沒想到如今又中招了，不排除是慣犯，這才決定PO文詢問其他老師和同學，是否遇過類似的事件，後續也會積極考慮在門口裝設監視器。

丘靜雯還留下一句話，「當你覺得自己不能再更黑仔（運氣不佳）時」，似乎是在暗示自己就是這次的受害者。不過，丘靜雯很快便重振精神，發出一張自拍美照，心情沒有受到太大影響。

▼丘靜雯事後PO出一張自拍照，心情似乎沒有受到影響。

香港「最美主播」丘靜雯。（圖／翻攝自IG／nicoleyauu）

ET快訊
湖中驚見鱷魚變冰棒！牠冰面下「時間暫停」　專家曝超狂真相
割頸亡國三生今告別式　生前最掛念「無法自理姊姊」：要一直陪她
內湖正妹竟是「黑寡婦」！劈腿2男害1死　酒店黑歷史起底
高雄30歲男寒流泡澡　踏出浴室「腦血管爆開」命危！醫揭背後原
名律師涉「虛擬貨幣洗錢」4人收押　家藏4900萬現金
賀瓏前女友發聲：只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過
今晨8.5℃！　還要多冷一天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港「最美主播」中招踩到精液　做完瑜珈鞋變濕

保時捷女業務年賣170輛車！被酸「陪睡換業績」直球回應

沒勇氣輕生！他「拿磚頭砸死女路人」再投案：拜託判我死刑

江西新余商店街恐怖火警！至少39人葬身火窟　救護車塞滿整條街

少年告白遭拒墜樓亡！家屬怒告求償　5人因「一起唱歌」判賠560萬

濟南酒店凌晨發生火災！「4人罹難」　事故原因調查中

C羅深圳賽事突取消！ 　陸球迷包圍飯店高喊「詐騙」

釋4.4兆救經濟　陸宣布2月5日「降準2碼」

SK-II大陸地區銷售量「暴跌34%」！　陸媒稱：受日本排汙影響

23歲網紅「巨人小莫」流感病逝！骨灰無人領　知情人：她爸說不要

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

上駕訓班竟被教練要求逼車？　硬拉方向盤：機車會閃到路肩

香港「最美主播」中招踩到精液　做完瑜珈鞋變濕

保時捷女業務年賣170輛車！被酸「陪睡換業績」直球回應

沒勇氣輕生！他「拿磚頭砸死女路人」再投案：拜託判我死刑

江西新余商店街恐怖火警！至少39人葬身火窟　救護車塞滿整條街

少年告白遭拒墜樓亡！家屬怒告求償　5人因「一起唱歌」判賠560萬

濟南酒店凌晨發生火災！「4人罹難」　事故原因調查中

C羅深圳賽事突取消！ 　陸球迷包圍飯店高喊「詐騙」

釋4.4兆救經濟　陸宣布2月5日「降準2碼」

SK-II大陸地區銷售量「暴跌34%」！　陸媒稱：受日本排汙影響

23歲網紅「巨人小莫」流感病逝！骨灰無人領　知情人：她爸說不要

全球AI大戰開打！　美國研究曝：連北韓也在發展

《富都青年》破億倒數！吳慷仁現場脫衣送「原味T恤」　電影院開唱

《可憐的東西》艾瑪史東最大膽演出！　「初體驗」欲罷不能整天愛愛

「竹中之光」陳俊翰感人紀錄片曝　偉大陳媽媽陪伴40年

內湖酒店妹上岸疑「以砲換藥」多劈　鄰曝吸男大法：每次都不一樣

台灣OL遭美科技公司裁員！　她全程直播超錯愕：才剛買房

陳美鳳一件大衣外套穿30年！　網驚「身材都沒變」舊款穿成新款

范瑋琪神隱3個月現蹤沖繩　1年內痛失3家人「消瘦近照曝光」

內湖正妹竟是「黑寡婦」！劈腿2男害1死　酒店黑歷史起底

全球500大最有價值品牌　台灣僅「這2間」上榜

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

大陸熱門新聞

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

江西新余商店街恐怖火警！至少39人葬身火窟

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

23歲網紅「巨人小莫」流感病逝！骨灰無人領

沒勇氣輕生！他拿磚頭砸死人求判死刑

少年告白遭拒墜樓亡！5人因「一起唱歌」判賠560萬

最美主播踩到精液　做完瑜珈鞋變濕

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

C羅賽事突取消！ 陸球迷喊出來道歉

鎮長嗨跳《愛你》！動作表情超到位

釋4.4兆救經濟　陸宣布降準2碼

SK-II陸銷售量暴跌34%！陸媒：日本排汙影響

濟南酒店凌晨發生火災！4人罹難

更多熱門

相關新聞

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

曾被稱為「股神」的雲南白藥近日公告，已於2023年第3季退出全部二級市場證券投資，並計劃於2024年不再開展二級市場證券投資業務。

中國科技部：不可用AI直接生成申報資料

中國科技部：不可用AI直接生成申報資料

甘肅6.2地震多房倒塌　1小時餘震32次

甘肅6.2地震多房倒塌　1小時餘震32次

周海媚離世病歷外流　2人被捕處分曝光

周海媚離世病歷外流　2人被捕處分曝光

周海媚呂良偉4天前巧合發文　粉絲淚崩

周海媚呂良偉4天前巧合發文　粉絲淚崩

關鍵字：

粵港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

《夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉了

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

即／台灣被寒流冰封了！3縣市恐「跌破6度」

大阪環球影城台、韓招人　時薪365元

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

超哥現身「帝王級服務」理容店

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

年輕人狂長白髮！「8大元凶」曝光　這樣吃能染黑

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

不信Albee沒聽到！郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸

更多

最夯影音

更多
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩
勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面