香港「最美主播」中招踩到精液　做完瑜珈鞋變濕

記者黃翊婷／綜合報導

有香港「最美主播」之稱的丘靜雯，去年離開主播台之後，致力於發展自己的瑜珈事業。不過，丘靜雯24日在IG發布限時動態，內容提到，多年前有學生告知放在門口的鞋子疑似遭人「噴精」，沒想到現在又中招了，懷疑是慣犯，後續會積極考慮事是否要在門口裝設監視器。

▲丘靜雯外貌出眾、身材火辣。（圖／翻攝自IG／nicoleyauu，下同。）

丘靜雯因為笑容甜美，被封為「最美主播」、「主播界女神」，去年她離開主播台，成為瑜珈老師，專心發展瑜珈事業，還被交往5年的男友驚喜求婚，好事連連。

▲丘靜雯經常在IG分享做瑜珈的照片。

然而，丘靜雯24日在IG發布限時動態，轉分享瑜珈教室的文章，內容提到，多年前曾有學生告知，放在教室門口的鞋子莫名濕掉了，疑似聞到精液的味道，因為走廊沒有監視器，這件事情便不了了之，沒想到如今又中招了，不排除是慣犯，這才決定PO文詢問其他老師和同學，是否遇過類似的事件，後續也會積極考慮在門口裝設監視器。

丘靜雯還留下一句話，「當你覺得自己不能再更黑仔（運氣不佳）時」，似乎是在暗示自己就是這次的受害者。不過，丘靜雯很快便重振精神，發出一張自拍美照，心情沒有受到太大影響。

▼丘靜雯事後PO出一張自拍照，心情似乎沒有受到影響。