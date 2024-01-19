「股神」虧損22億！　雲南白藥宣布「封股」

▲雲南白藥曾被封為「股神」。（圖／CFP）

文／中央社

曾被稱為「股神」的雲南白藥近日公告，已於2023年第3季退出全部二級市場證券投資，並計劃於2024年不再開展二級市場證券投資業務。

據中國媒體北京日報18日與香港商報今天報導，雲南白藥指出，截至2023年9月末，公司交易性金融資產餘額人民幣2.87億元（下同，約新台幣12億元），較年初下降88.13%。主要原因是第三季處置了公司持有的全部小米集團股票及部分基金投資。

公司表示，在進一步聚焦主業、謹慎投資的原則下，公司已於2023年第三季退出全部二級市場證券投資，並計畫於2024年不再開展二級市場證券投資業務。

關於近年來分紅狀況，雲南白藥表示，2019年至2022年，公司現金分紅比例分別為91.6%、89.13%、73.22%及90.37%，各年度現金分紅總額分別為38.32億元、49.17億元、20.53億元和27.12億元。

據報導，雲南白藥昔日被稱之為「股神」，2019年至2020年買了九州通、雅各臣科研製藥、中國抗體、小米集團、恆瑞醫藥、伊利股份、貴州茅台、中國生物製藥、騰訊控股等股份。雲南白藥在這一年的投資被外界視為「不穩健」，也是「沉迷炒股」的開始。

2021年市場行情突變，雲南白藥「炒股」失利。據統計，2021年至2022年，雲南白藥炒股累計虧損超過22億元。