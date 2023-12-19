甘肅6.2地震「1小時餘震32次」　周邊平房倒塌傳多人受困

▲甘肅深夜規模6.2地震，導致震央周邊多間平房倒塌，有民眾受困。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

甘肅省臨夏州積石山縣18日深夜11點59分發生規模6.2地震，震源深度僅10公里。此後短短1小時內，共記錄到32次餘震，其中最大震度4級，導致積石山縣多間平房倒塌，還傳出有民眾受困。目前甘肅消防總隊調派9支隊，共580名消防人員趕赴震央柳溝鄉救援。

根據《中新網》報導，積石山縣城一名魯姓男子心有餘悸表示，他家住在六樓，地震當下感受到強烈搖晃，全家都被搖醒，後來他們跑下樓，驅車前往濱河路空曠地帶，沿途看到許多居民跑出大樓。

魯男表示，當下他第一時間打電話給住在農村的哥哥詢問狀況，意外得知哥哥被掉落的屋頂瓦片砸破了頭，且連住家的土坯牆也被搖倒，家具散落一地。

初步了解，這次震央位在積石山縣柳溝鄉，距離積石山縣8公里，但強烈搖晃仍導致縣城週邊部分平房倒塌，大河家鎮有3個村部分房屋倒塌和人員被困，消防人員正趕赴救援。

▲甘肅消防總隊凌晨動員，集結580人趕赴救災。（圖／翻攝自微博）

甘肅消防總隊已啟動一級響應，調派蘭州、隴南、臨夏、甘南、武威、白銀、定西、新區、訓保9個支隊，2支重型、7支輕型地震救援專業搜救隊，一共580名消防救援人員、88輛消防車、12頭搜救犬，攜帶生命探測器等救援裝備器材1萬餘件趕赴震央。

截至19日凌晨1點10分，消防人員已在積石山縣大河家鎮吊集村救出2名受困民眾，目前正對另一處倒塌房屋中的4名受困民眾展開救援。

另外，一名蘭州老師也拍下0點08分的操場，「這次地震震感很強，我們老師逐個宿舍的把學生叫起來，讓他們穿好厚衣服，疏散到了操場上，以防後面發生更強的餘震。確保宿舍沒人了，我們幾個也下來了。」

▼各學園紛紛疏散，有不少學生來不及穿衣服便奪門而出。（圖／翻攝自微博）