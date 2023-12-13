周海媚病逝！　前夫呂良偉4天前發文超巧合「疑早知情」

記者黃翊婷／綜合報導

港星周海媚因病離世，工作室已在12日證實。有粉絲發現，周海媚的抖音在4天前曾發布一段集結過往演出角色的影片，過沒多久前夫呂良偉也在抖音發布類似影片，兩人同樣選用歌曲《一生有你》當背景音樂，因而被懷疑呂當時是否已經知道周的病況不樂觀。

▲周海媚4天前在抖音發布的影片，背景音樂是《一生有你》。（圖／翻攝自抖音／周海媚）

周海媚的抖音4天前發布一段影片，內容是集結過往她所演出的角色，並搭配文字「你是從哪部戲認識我的？這是不是你們曾經喜歡的角色呢？也要接受現在的我呀！#星引力計劃#冬日暖星季#多少人曾愛慕你年輕時的容顏」，影片音樂則是《一生有你》。

▲呂良偉隨後也在抖音發布影片，音樂同樣是《一生有你》。（圖／翻攝自抖音／呂良偉）

大約30分鐘之後，呂良偉也在抖音發布影片，分享自己以前和現在的照片，搭配文字「多少人愛慕你年輕時的容顏。時光流轉，唯有愛在歲月沉澱中源遠流長～#多少人曾愛慕你年輕時的容顏#冬日暖星季」，音樂同樣是《一生有你》。

▲呂良偉與周海媚婚後因個性不合分手，但兩人仍保持友好關係。（圖／翻攝自微博／呂良偉Ray、周海媚工作室）

有粉絲發現這個巧合，於是留言猜測，呂良偉當時是否就已經知道周海媚的病況不樂觀，「呂良偉和周姐姐在同一天發相同寓意的圖文！難道是巧合還是暗示」、「周海媚16:29發送這首歌，呂良偉17:05緊接著發送這首歌，可能這半小時只有他倆知道發生了什麼」、「這條視頻（影片）應該是她已經在醫院了，情況不好，所以工作室給她發的，呂良偉應該也知道她在醫院的事，所以用了同一首歌發了視頻」。

而在工作室證實周海媚因病離世的消息之後，呂良偉也轉發工作室聲明並表示，「太突然了！海味，一路走好。聽到這個消息久久不能平靜，謝謝妳帶給世界這麽多美好，願妳在另一个世界繼續歡笑。希望家人節哀，保重身體。」