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嘉義長庚精準影像導引手術中心啟用　提高手術成功率與安全性

▲▼ 以先進科技開創精準手術新境界 – 嘉義長庚精準影像導引手術中心啟用 。（圖／長庚醫院提供）

▲以先進科技開創精準手術新境界 – 嘉義長庚精準影像導引手術中心啟用 。（圖／長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚今年1月16日正式啟用最新精準影像導引手術中心 (Center for Precision Image-Guided Surgery)，為台灣創新同時建置兩部電腦斷層掃描儀、兩套手術中影像導航系統及一部多軸式機械手臂影像系統的先進複合式手術中心，為手術醫療提供了極大的優勢。

▲▼ 以先進科技開創精準手術新境界 – 嘉義長庚精準影像導引手術中心啟用 。（圖／長庚醫院提供）

蔡元雄主任說明，複合式手術室的優勢在於結合現代醫學影像和導引技術，手術過程中能夠即時觀察到清晰的多維影像，精確地找到手術目標和路徑，減少手術風險和併發症，同時也能監控病人的生命徵象，及時處理可能發生的問題，達成醫病皆利的雙贏效果。

嘉義長庚醫院自2010年起，引進電腦斷層導航系統複合式手術室，將手術室、電腦斷層檢查室和加護病房整合在一起，提供病人精準手術，包括脊椎骨折、三叉神經痛治療、腦瘤手術、顏面重建、脊椎骨釘固定手術、鼻竇中耳病及腦中風手術等。這些創新的手術方式不僅達到微創、精準、安全、有效的治療目標，近年也陸續發表了數十篇國際論文並多次受邀至國內外醫界醫學會演講，深受肯定。

▲▼ 以先進科技開創精準手術新境界 – 嘉義長庚精準影像導引手術中心啟用 。（圖／長庚醫院提供）

嘉義長庚精準影像導引手術中心引進新型多軸式機械手臂影像系統及滑軌式電腦斷層。這些設備可提供「檢查、麻醉、定位、導航、手術」一站式的全功能服務。先進的即時血管攝影技術，對於心、腦血管檢查、血管介入治療等需精確視覺引導的手術大大提升成功率並減少併發症。多軸式機械手臂影像系統也提供術中透視影像導引功能，在術前定位病灶，術中在X光導引下正確達到手術的目標，而高解析度滑軌式電腦斷層掃描技儀，提供即時且全面的病人解剖結構三維影像，這不僅有助於手術規劃和執行，還提供更全面的診斷資訊，幫助醫師更全面地了解病人的病情，如病灶位置、切除進度及是否產生並發症等，在手術中作出正確的治療決策，提高手術成功率與安全性。

▲▼ 以先進科技開創精準手術新境界 – 嘉義長庚精準影像導引手術中心啟用 。（圖／長庚醫院提供）

嘉義長庚楊仁宗院長表示，精準影像導引手術中心的引進深化了醫療團隊間的合作，術前影像掃描定位提供醫師術前資訊以利手術規劃與進行，術中在不移動病人的情況下即可進行類電腦斷層掃描或血管攝影，獲取影像相關資訊有利手術狀況評估達到精準醫療目標，相對傳統手術來說，病人不需往返於檢查室跟手術室間，可縮短手術時間及減少感染風險，大幅提升手術安全性。這種無縫的多科合作不僅是技術的結合，更是對醫療協同創新的具體實踐。嘉義長庚醫療團隊將持續致力於提供病人高品質的醫療服務，透過不斷創新取得卓越醫療成就。

 
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