　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義長庚攜手國立嘉科實中　簽署MOU提升區域教育與醫療資源

▲▼ 嘉科實中未來將攜手嘉科實中未來將攜手，雙方簽定備忘錄 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲▼ 嘉科實中未來將攜手嘉科實中未來將攜手，雙方簽定備忘錄 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚紀念醫院13日與國立嘉科實驗高級中等學校，在嘉義長庚醫院舉行了合作備忘錄(MOU)簽署儀式，雙方將在師資交流、學習成長、公教健檢與就學規劃等方面展開合作，共同提升嘉義地區的教育與醫療水準。包括嘉義長庚紀念醫院楊仁宗院長、國立嘉科實驗高級中等學校林怡慧校長等都出席，雙方也合作備忘錄上簽名後合影留念。

▲▼ 嘉科實中未來將攜手嘉科實中未來將攜手，雙方簽定備忘錄 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲嘉義長庚紀念醫院楊仁宗院長(圖右)、國立嘉科實驗高級中等學校林怡慧校長雙方簽定備忘錄 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

楊仁宗表示，嘉義長庚醫院是一所具有社會責任感的醫療機構，一直致力於與社區、學校、企業等單位建立良好的合作關係，希望能夠透過多元的服務與活動，為嘉義地區的居民提供優質的醫療照護，並培育未來的醫療人才。他說，與嘉科實驗高中的合作，是一個很好的契機，可以讓雙方的師生在教學、研究、實習等方面有更多的交流與互動，也可以讓學生有更多的學習機會與資源，增進他們的健康素養與就業競爭力。

林怡慧校長表示，嘉科實中是國科會所屬國立學校，位於嘉義科學園區內，緊鄰故宮南院與長庚醫院，簽定教育夥伴合作備忘錄後，長庚醫院員工子女將成為嘉科實中的園區生；結合科學園區智慧醫療產業特色，學校將與長庚醫院致力於培育科學求真，服務行善，人文之美的全球化人才，共同推動課程發展、師資支援、計畫合作及協同教學、學生多元學習與適性發展機會。

嘉義長庚醫院醫學團隊嘉科實中未來將攜手，透過醫院教授醫師群開設「智慧醫療」相關課程、指導學生PBL專題研究與辦理醫學體驗營隊等，提供學生更多探索醫藥衛生學群的機會，推動跨域創新人才培育，落實108課綱適性揚才、多元展能精神，希望為嘉義地區留任更多優秀的醫護人才，共同努力成為台灣教育界和醫療界引領者。

楊仁宗院長表示，這次的合作備忘錄，是雙方合作的起點，也是雙方合作的承諾，希望能夠持續深化與延續這份合作，讓雙方的師生能夠共同成長與進步，也讓嘉義地區的教育與醫療能夠共同發展與進步。

 
ET快訊
12萬人注意！　明年起滿64歲才可領老年年金
快訊／高嘉瑜邀李彥秀「擂台切磋」練拳！　3分鐘3回合
「11點熱吵店」找女星低胸狂抖奶！　挨罰80萬
快訊／新北20分鐘2墜樓！　國中女+70歲嬤雙亡
超市搶人！全聯店經理可「年薪百萬」　家樂福加薪10%
國1嚴重車禍畫面曝！　女駕駛慘死
TVBS民調／侯康差賴蕭4百分點！　柯盈22%墊底、年輕選民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第3度前進金門！大提琴手10年走遍偏鄉　立志辦100場音樂會

日本行進雙金天團來了　日本大洗高校「魔幻青鷹」降臨嘉義市

邁向國際展望世界　台南長中外交小尖兵榮獲全國特優第2名

嘉義長庚攜手國立嘉科實中　簽署MOU提升區域教育與醫療資源

台南市府攜手崑山科大推動歷史古都台南5G數位平台　打造沉浸式市民體驗

蘭嶼災後廢棄物處理情形　環境管理署顏署長今至台東關心

歡慶菲律賓耶誕節！　竹縣府攜手馬尼拉...邀新住民體驗家鄉味

達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

捍衛參政權　王家貞向選委會遞交出陳情書

鳳梨釋迦品質革命　每位業者都是品質的守門人

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

第3度前進金門！大提琴手10年走遍偏鄉　立志辦100場音樂會

日本行進雙金天團來了　日本大洗高校「魔幻青鷹」降臨嘉義市

邁向國際展望世界　台南長中外交小尖兵榮獲全國特優第2名

嘉義長庚攜手國立嘉科實中　簽署MOU提升區域教育與醫療資源

台南市府攜手崑山科大推動歷史古都台南5G數位平台　打造沉浸式市民體驗

蘭嶼災後廢棄物處理情形　環境管理署顏署長今至台東關心

歡慶菲律賓耶誕節！　竹縣府攜手馬尼拉...邀新住民體驗家鄉味

達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

捍衛參政權　王家貞向選委會遞交出陳情書

鳳梨釋迦品質革命　每位業者都是品質的守門人

Model T電動公車前進台中　銜接海線醫院、學校...12／20上路

第3度前進金門！大提琴手10年走遍偏鄉　立志辦100場音樂會

弘仁會詐騙3組人搶700萬！小弟扮刑警、車手找外援...無辜司機看傻

呂文婉遭同行算計慘丟工作！　不忍怒嗆：金鐘獎應該頒給她

日本行進雙金天團來了　日本大洗高校「魔幻青鷹」降臨嘉義市

台積電除息前賣壓湧現　最後一盤爆4462張賣單　

拚國會「獨立過半」！國民黨估至少拿50席　15立委激戰區曝光

傻子與白痴登紐約時代廣場　「團員全不知」超狂幕後推手曝光！

YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

女秘書戴項圈跪著叫主人！前CEO逼簽「性奴合約」　淋尿異物插下體

媽自拍反被兒推下球池　狼狽慘樣意外全錄下XD

地方熱門新聞

男吃飯捲噎到　急救10小時仍不治

桃捷招募電機軌道專才　12/18起受理報名

蔡英文中壢慈惠堂參香　為「賴蕭配」拜票

立院女力應援　呂玉玲龍潭婦女後援會成立

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

王家貞向選委會遞交出陳情書

台縣府持續針對危險老舊違章建築進行拆除

南消聖誕願望盼平安無災安全返隊

南消七大隊辦理電動車火災搶救演練

安南醫院附設護理之家等3家獲全國優良防火管理人

南消三大隊舉辦化災搶救演練

借錢給親戚娶媳婦　恆春婦險被騙50萬

淨化選前治安　枋寮警加強掃蕩

更多熱門

相關新聞

旅美男扁桃腺反覆發炎　達文西手術切除

旅美男扁桃腺反覆發炎　達文西手術切除

36歲的男性病患長期旅居美國，多年來因扁桃腺反覆發炎，尤其在秋冬季節夜間症狀加重，嚴重影響睡眠與日常生活品質。近期回台灣尋求專業醫療幫助，在診所的建議下，到嘉義長庚耳鼻喉科門診進行全面的醫療評估。考量到手術後復原追蹤與返美的時間壓力，經與醫師討論後決定接受達文西手術，術後明顯改善長期睡眠不足的症狀。

比基尼切口正前位髖關節手術 　術後恢復快

比基尼切口正前位髖關節手術 　術後恢復快

抽菸吃檳榔喝酒　罹口腔癌機率高

抽菸吃檳榔喝酒　罹口腔癌機率高

嘉義長庚打造友善愛滋醫療環境

嘉義長庚打造友善愛滋醫療環境

嘉義長庚達文西手術案例破千例

嘉義長庚達文西手術案例破千例

關鍵字：

嘉義長庚國立嘉科實中提升區域教育與醫療資源

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面