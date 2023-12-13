嘉義長庚攜手國立嘉科實中　簽署MOU提升區域教育與醫療資源

▲▼ 嘉科實中未來將攜手嘉科實中未來將攜手，雙方簽定備忘錄 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚紀念醫院13日與國立嘉科實驗高級中等學校，在嘉義長庚醫院舉行了合作備忘錄(MOU)簽署儀式，雙方將在師資交流、學習成長、公教健檢與就學規劃等方面展開合作，共同提升嘉義地區的教育與醫療水準。包括嘉義長庚紀念醫院楊仁宗院長、國立嘉科實驗高級中等學校林怡慧校長等都出席，雙方也合作備忘錄上簽名後合影留念。

▲嘉義長庚紀念醫院楊仁宗院長(圖右)、國立嘉科實驗高級中等學校林怡慧校長雙方簽定備忘錄 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

楊仁宗表示，嘉義長庚醫院是一所具有社會責任感的醫療機構，一直致力於與社區、學校、企業等單位建立良好的合作關係，希望能夠透過多元的服務與活動，為嘉義地區的居民提供優質的醫療照護，並培育未來的醫療人才。他說，與嘉科實驗高中的合作，是一個很好的契機，可以讓雙方的師生在教學、研究、實習等方面有更多的交流與互動，也可以讓學生有更多的學習機會與資源，增進他們的健康素養與就業競爭力。

林怡慧校長表示，嘉科實中是國科會所屬國立學校，位於嘉義科學園區內，緊鄰故宮南院與長庚醫院，簽定教育夥伴合作備忘錄後，長庚醫院員工子女將成為嘉科實中的園區生；結合科學園區智慧醫療產業特色，學校將與長庚醫院致力於培育科學求真，服務行善，人文之美的全球化人才，共同推動課程發展、師資支援、計畫合作及協同教學、學生多元學習與適性發展機會。

嘉義長庚醫院醫學團隊嘉科實中未來將攜手，透過醫院教授醫師群開設「智慧醫療」相關課程、指導學生PBL專題研究與辦理醫學體驗營隊等，提供學生更多探索醫藥衛生學群的機會，推動跨域創新人才培育，落實108課綱適性揚才、多元展能精神，希望為嘉義地區留任更多優秀的醫護人才，共同努力成為台灣教育界和醫療界引領者。

楊仁宗院長表示，這次的合作備忘錄，是雙方合作的起點，也是雙方合作的承諾，希望能夠持續深化與延續這份合作，讓雙方的師生能夠共同成長與進步，也讓嘉義地區的教育與醫療能夠共同發展與進步。