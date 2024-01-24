阿嬤整天碎念！常與過世親人聊天　竟是換看護難適應...罹譫妄症

▲95歲老阿嬤性情大變，家人以為中邪急忙帶去拜拜祈福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名95歲的老阿嬤，一個多月前突然神情大變，老是懷疑有人偷錢，還有過世的家人頻頻來找她聊天，日夜不睡，不停的碎碎唸，跟兒子大吵，家人以為她中邪，帶她到廟裡拜拜祈福，直到遠住台北的女兒帶她到員榮醫院找身心科診治，醫師查出病因，發現老阿嬤因為換了看護身心不適，給予藥物後，情況明顯改善。

員榮醫院指出，這名老阿嬤平日與兒子同住，以前從未看過身心科，也沒有認知功能障礙，日常生活都可自理，且個性溫和，生活起居則由外籍看護照料。

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一個多月前，原本的外籍看護因到期要離開，也請新看護接手，但阿嬤卻因此失眠、常自言自語、情緒起伏變大，並看到已經過世的親人來找她，家人以為中邪，帶阿嬤到廟裡拜拜。

▲員榮醫院 。（圖／ETtoday資料照）

兩周前，老阿嬤不小心跌倒撞到頭部，從此不吃不喝，日夜不睡，且懷疑東西被偷等被害妄想症情況更嚴重，一直碎碎唸、胡言亂語、覺得有人要害她，與同住照顧他的兒子大吵，全家人都受不了。

住台北的女兒返回彰化，帶阿嬤到員榮就醫，身心科洪瑄隄醫師得知阿嬤曾撞到頭，先送急診進行電腦斷層，確定未受傷，再根據家人的描述，研判阿嬤有適應性障礙，合併精神症狀，是「譫妄症」典型症狀。

洪瑄隄指出，譫妄症是突發性的「腦當機」，多好發於年長者身上。譫妄症是種短期內出現的意識混亂或伴隨精神異常的現象，由於症狀類似精神病，有時患者會被誤會是老番顛、中邪等，因此延遲就醫，同時呼籲，老人家如神情大變，生活認知功能退化等，都可向身心科求助。