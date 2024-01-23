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社會 社會焦點 保障人權

軍官出軌女下屬！她傳訊性感照喊「想被壓」　判賠正宮80萬

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

彰化一名蕭姓軍人外遇女下屬，法官判2人各賠正宮40萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳佩蓁／台中報導

蕭姓已婚軍人在擔任庫長期間，出軌下屬林姓女軍官，蕭妻發現林女曾傳訊「我想讓你壓著」等曖昧對話給劉男，男方手機也有收藏林女性感照，讓正宮氣炸，蕭才向老婆坦承和林女發生多次性關係，一審法院判蕭、林連帶賠償80萬元，但2人不服上訴，台中高分院審理後，改判蕭、林應各賠償蕭妻40萬元，全案確定。

判決指出，蕭妻2022年10月間在丈夫手機發現他和林女曖昧對話，其中林女傳訊稱「做愛可以」、「我想讓你壓著」，蕭男則回應「趕快來啊」、「可以哦」，仔細檢查後，又發現多張林女穿著暴露的照片，其中一張還是林女穿著軍服，上有「分庫長林○○」，正宮才知道她是劉的下屬。

蕭妻事後質問丈夫、林女，蕭男才坦承與林女發生過多次性關係，甚至一起入住南投民宿，林女也承認此事，但她強調8月時兩人已欲斷乾淨，正宮憤而向2人提告侵害配偶權，各求償100萬元。

一審林女辯稱，她與蕭妻對話時僅回答「但是也沒有身體、我也不是為了他這個人」、「又沒有要嘗試啊，玩幾次？如果都沒有辦法，那怎麼玩」，並未承認與蕭男發生性關係，且她也不知蕭男已婚，蕭男也否認2人有交往，但法官不採信2人說法，判蕭、林連帶賠償80萬元。

蕭男不服提上訴，他否認與林女有逾越一般朋友之界線，辯稱妻子提出的錄音檔僅是他為安撫林女，順其意所述，不是他的真意，而林女也否認有與蕭男發生性關係、不知蕭男已婚。不過法官認為，蕭男在臉書公開揭露已婚身份，且有家人聚會照片，因此兩人說詞不被法官採認。

二審台中高分院審理認為，吳女一審是請求蕭男、林女「各應給付」100萬元，原審判決超過當事人聲明範圍，因此改判蕭男、林女各賠償40萬元，全案確定。

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