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高鐵讓座給抱嬰爸媽！醫「腳剛開刀」台北要站到高雄　下秒遇暖男

▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

▲許秉毅分享搭高鐵遇到的「善的循環」。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

安南醫院副院長許秉毅分享，搭高鐵自由座，讓位給抱嬰兒的家庭，但其實自己的腳才剛開刀完，正當他擔心從台北站回高雄，腳會腫得像「麵龜」時，遇到另一人好心讓座，「我忽然有一種感覺，原來幸福是會彼此傳染的！」此篇暖文獲得近7000人按讚。

許秉毅在臉書說，去年12月某個星期五，到台北參加一項醫療會議，傍晚時趕搭高鐵回高雄，因交通尖峰時間，提前20分鐘到自由座月台排隊，果然如原先預期，自由座位子已所剩無幾，「我很幸運找到了一個靠走道的空位，坐下來，得以休息一下，滑個手機。」

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許秉毅表示，列車啟動後不久， 突然聽到身邊一位男士說「小姐！我的位子給妳」；他抬頭一看，走道上有一位婦女抱著一名嬰兒，正在找位子，她身後還有一位先生，帶著一名小男孩。

許秉毅指出，那位婦女帶著一點廣東腔回答善心男士，「謝謝你！我到後面坐就好」，隨後就往後車廂走去。他當下心想，這對夫妻應該是來自香港吧，還好身旁這位男士有注意到，貼心表達讓位意思，讓這個來自外地的家庭感受到台灣人的溫暖。

▼許秉毅分享高鐵上讓座暖舉，獲得熱烈迴響。（示意圖）

▲▼高鐵,車廂,對號座。（圖／記者黃可昀攝）

許秉毅提到，但他有點不放心，因列車上人很多，其實這家人在後面找到位子的機會並不大，「回頭一看，果不其然！發現她們一家人還站在車尾的走廊上，並未找到位子。」

許秉毅說，於是他起身走到後面，「跟這位小姐說，『前面有個位子，我帶妳去』。她跟著我走到我的位子上，知道是我要讓位給她。這次她沒有再拒絕，說了聲謝謝，便抱著嬰兒坐上我的位子。」

許秉毅表示，他走到前面一點的走道上，打算站回高雄，在走廊上覺得滿愉快的，因做了一件善事，但想到左腳的阿基里斯腱不久前才斷裂開刀，走路還一跛一跛的，久站之後就會腫得像「麵龜」一樣。

許秉毅指出，「正當我開始擔心的時候，突然間有位先生從座位上站起來跟我說，『我在前面有個位子，我跟你換票，你去坐我的位子。』，隨後，他解釋道，『我跟我爸爸買了對號座，但是位子不在一起，為了便於照顧我爸，我就跟他一起坐到自由座車廂來坐』。」

「我喜出望外，謝過了他，就一跛一跛走到前面車廂，找到了他的位子。」許秉毅直呼，坐在這個意外獲得的位子上，「我忽然有一種感覺，原來幸福是會彼此傳染的！」

對此，許多網友大讚，「好心有好報」、「所以的善行都會回到自己身上的」、「台灣最美的風景～～因您而呈現」、「愛出者愛返，福往者福來」、「好個善的循環」。

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