不容易但要努力！力踐2050零碳排　慈濟醫療機構簽署倡議書

▲林欣榮院長（左起）、林俊龍執行長、簡又新董事長共同簽署「醫院永續發展倡議書」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟醫療法人、花蓮慈濟醫院23日上午，由執行長林俊龍、院長林欣榮與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新簽署「醫院永續發展倡議書」，將致力追求永續發展，不僅要「健全機構治理」、「落實環境永續」同時「發揮社會影響力」，有計畫有策略的以實際行動朝2050年零碳排目標努力。

▲簡又新（右）董事長並回贈紀念獎座。

林俊龍執行長表示，證嚴上人蓋醫院是為了「守護生命、守護健康、守護愛」，要愛鄉親，更要愛地球，；極端氣候來自溫室氣體上升，醫院一定做好這部分的控制，花蓮慈院多年來不但成為健康促進醫院，也積極在各項設施做好用電用水都節能減碳，目前已達一定的程度；同時推動素食，吃素有三好；第一是對身體好；第二是對地球環境好，降低溫室氣體的排放；第三是對心靈好；雖然零碳排目標非常不容易，但慈濟醫療還是會用心努力。

▲林欣榮院長也指出，全院推素、茹素具體來說對全球減碳更貢獻很多。

簡又新董事長指出，全球醫療部門每年碳排放量約占全球淨排放量的4.4％，若自成一國碳排放量竟排名「全球第五多」；「ESG若在醫院，G就是醫院治理，S是社會共榮，E是環境永續，醫院不僅要救人、還要救地球、救整個世界，希望大家合作一起來，才能達到最大效益」。簡又新董事長在儀式後，更專題分享「醫院永續發展的挑戰與機會」。

▲林俊龍執行長表示，雖然零碳排目標非常不容易，但慈濟醫療還是會用心努力。

林欣榮院長也指出，花蓮慈院成立之初就是要做綠建築，走道廊光、植物都有特別的規畫設計，在空調透過軟硬體運用，儘量減少能源損耗。全院茹素是證嚴上人的悲心，也對身體有好處，雖然茹素沒有列入ESG節能減碳的項目，但推素、茹素具體來說對全球減碳更貢獻很多。

▲簡又新董事長指出，醫院不僅要救人、還要救地球、救整個世界。

林欣榮院長更提到，證嚴上人近年全力推廣中草藥，COVID-19期間，在西藥還沒出來之前，醫護同仁先以在地淨斯本草飲抗疫，未來希望結合慈善、醫療、教育、人文四大志業一起追求永續經營。