闆娘好忙水喝太少！1cm頑石卡在尷尬位置釀血尿...「兇手」近照曝

▲台中一名謝女體內有1公分腎結石卡在腎臟跟輸尿管，出現發燒、血尿等症狀，光田醫院利用軟式輸尿管鏡手術，替謝女解決病灶。（圖／光田醫院提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名49歲謝女是工廠闆娘，時常因為忙碌忘了喝水，不料被檢測出輸尿管與腎臟連接處長了一顆1公分結石，經過體外震波仍「震不碎」。光田醫院建議謝女可使用「軟式輸尿管鏡」手術，順利取出「頑石」，且只需休養2天，恢復狀況也良好。

謝女表示，因為家中經營工廠，自己身為老闆娘，相當忙碌，經常忘記要喝水，才會患上腎結石。去年9月，謝女突然出現發燒、噁心，甚至有血尿跟下背劇痛等情況，經檢查腎結石僅1公分大，但是位置卡在腎臟與輸尿管之間，相當棘手。

謝女表示，已經做過「體外震波」與「內視鏡手術」，卻無法處理結石問題。光田醫院泌尿科丁原田醫師建議，可以做「軟式輸尿管鏡」手術，讓內視鏡一路從輸尿管深入腎臟夾出，解決病灶。

▲光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田表示，患者的結石位置較特殊，因此需要軟式輸尿管鏡來處理。（圖／光田醫院提供）



丁原田表示，體外震波對於太過堅硬的結石，效果有限，因此「震不碎」的例子在臨床上並不少見，不少患者也會施作內視鏡手術，然而謝女的結石位置較高，且介在腎臟與輸尿管之間，石頭容易在兩邊跑來跑去，難以定位，當結石又跑回腎臟深處時，一般的內視鏡就會「夾不出」，此時若患者不想切開腎臟捱一刀，就能做可彎曲的「軟式輸尿管鏡」手術。

丁原田補充，軟式輸尿管鏡是近幾年才開始普及的內視鏡手術，過去若像謝女這種案例，往往得在患者背後開個小洞，從皮膚進入腎臟去取石，不但疼痛，術後也需要1周左右的恢復時間，相當麻煩。

但軟式輸尿管從尿管進入，術後只需休養2天，時間較短，因此臨床上有愈來愈多患者，都選擇軟式輸尿管鏡來處理腎結石的問題。

丁原田提醒，想預防泌尿系統的結石，平時一定要多喝水，不憋尿，飲食也盡量以少鹽清淡為原則，才不會養出「頑石」。