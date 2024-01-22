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冷風來襲縱谷寒冬送暖　關山慈濟醫院結合社團慰問弱勢家庭

▲台東縣關山慈濟醫院特地結合國際社團前往弱勢家庭進行關懷服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣關山慈濟醫院結合關山國際同濟會前往弱勢家庭進行關懷服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年入冬以來最強的寒流報到，台東縣關山慈濟醫院特地結合國際社團前往弱勢家庭進行關懷服務。一行人協助將住家的環境打掃清潔，而門口的紗門破損嚴重協助更換以阻絕冷風的吹襲。因為阿嬤行動不便長期臥床醫院送來病床、輪椅和便盆椅，藉此改善照顧阿嬤目前生活機能不方便的情況。

雖然溫度驟降但所有參與的醫護人員、志工們卻為阿嬤帶來暖流，關山慈濟醫院聯合關山國際同濟會前往位在海端鄉廣原村龍泉部落進行「寒冬送暖」。隨著農曆春節即將到來，大家先挽起袖子幫忙將屋裡屋外整理打掃，院長潘永謙並發揮「行動看診」功能瞭解阿嬤近來的身體狀況。關山同濟會送上民生用品和保暖衣物，不斷叮嚀阿嬤ㄧ定要好好照顧身體。

清早頂著寒風關山慈濟醫院的車輛載著醫護人員和關山同濟會員等前往關山、池上和海端的案家進行慰問並送上民生物資，潘永謙細心詢問是否需要包括醫院或是基金會的協助；由於慰問對象基本上在行動方面都需要有輔具資源的協助，經過聯繫慈濟關山輔具平台也適時提供解決的方式。海端龍泉部落余姓阿嬤住家上午來了志工協助環境整理，最後潘永謙還應景貼上大紅春聯準備迎接新年來臨。

關山同濟會長吳秀琴指出，今年配合關山慈濟醫院、慈濟基金會一起來進行寒冬送暖的社會服務特別有意義。有醫師為對象的健康把關、同濟會則是提供日常用品、保暖衣物和泡麵等乾糧。稍後吳秀琴帶領會員前往關山消防分隊，送上好幾箱的泡麵、餅乾和飲品，慰問平日出勤辛勞的消防弟兄並提前預祝新年快樂。

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