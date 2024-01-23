「開顱手術」遇7.1強震　監視器曝醫護團隊搖晃中冷靜操作一幕

記者魏有德／綜合報導

新疆阿克蘇烏什縣今（23）日凌晨發生規模7.1強震，就在地震發生時，距離震央約240公里的浙大邵逸夫阿拉爾醫院手術房內，正進行一刀神經外科的開顱手術。透過開刀房的急診室畫面可以發現，醫護團隊在病床及手術室劇烈搖黃的情況下，仍從容不迫的執行這項危險性較高的手術。畫面曝光後，引起外界熱議。

▲醫師在浙大邵逸夫阿拉爾醫院進行開顱手術時遇上7.1強震。（圖／翻攝微博，下同）

監視器畫面顯示，共有五名醫護人員在手術房內進行開顱手術，負責主刀的醫生和另兩名成員正在進行手術時，突然畫面開始晃動，房內的吊燈也開始劇烈搖晃，病床和醫護人員左右擺動的幅度越來越大，此時，團隊仍按部就班的執行手術，絲毫不受影響。

據了解，這位需要進行開顱手術的患者是因車禍送進浙大邵逸夫阿拉爾醫院，負責主刀的醫師安書方表示，在手術過程中突發地震，震感比較強烈，「手術床比較晃動，手術中沒有想太多，只是想著堅持把手術做完。」

安書方醫師指出，手術過後才看到地震相關新聞，規模達到7.1，「說實在的，心裡感到一陣害怕，但是，作為醫生，在手術台上還是把病人擺在第一位，現在病人住進ICU，生命體徵還可以，術後複查，手術效果還是不錯的。」