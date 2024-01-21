　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台北慈濟醫院動員義診　關懷新北724戶弱勢家庭

▲台北慈濟醫院動員義診 關懷新北724戶弱勢家庭。（圖／新北市社會局提供）

▲慈濟在板橋志業園區舉辦冬令關懷，活動中並點燈為民眾祈福。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

佛教慈濟慈善事業基金會今（21日）在板橋志業園區，舉辦冬令關懷活動，邀請新北市板橋、土城、樹林、三峽等724戶平時服務的弱勢家戶參加，除由臺北慈濟醫院趙有誠院長率領醫護團隊義診外，並致贈每戶關懷物資。新北市社會局副局長許秀能代表侯友宜市長到場致意，感謝慈濟基金會無論在災防演練、弱勢照顧、環境保護及疫情期間投入大量志工服務等各方面均付出良多，讓市民都能安居樂業。

活動規劃了義剪區、健康諮詢、童玩區、蔬食好味道、祈福發願區、靜思春聯、樂齡互動區等，還有志玄學習中心表演，希望給參與的家戶提前「過心年迎新春」。在義診區有臺北慈濟醫院趙院長帶領4位副院長，和40位內科、外科、家醫科、中醫科等醫護人員，為家戶進行義診及健康諮詢。

▲台北慈濟醫院動員義診 關懷新北724戶弱勢家庭。（圖／新北市社會局提供）

▲臺北慈濟醫院動員內、外科、家醫科和中醫科等為家戶進行義診及健康諮詢。

證嚴上人透過影音表示，面對地球暖化，以及時而發生的天災地變，還有兩場在進行中的戰爭，我們都要戒慎虔誠，唯有人人用完整的大愛，不只愛人，還有愛所有的生命，方能避禍消災，因此慈濟「勸素」，希望大家都能「蔬食共善護大地、弘法利生信願行。」

在參加活動中，有位住在樹林的40多歲民眾，因為從事開車送貨工作，為了多賺點錢，晚上還加班，結果在高架路上發生車禍，他被前後車輛夾擊，左腳截肢，慈濟基金會不僅給予多次的急難救助，還由志工師姊持續關懷，慈濟社工並與醫院評估，為他將來裝義肢和復健進行準備。

社會局副局長許秀能和板橋區長陳奇正及多位里長參加，許秀能表示，慈濟對於弱勢照顧不遺餘力，尤其在災難發生時，慈濟志工往往比公部門還早到現場協助，這份精神難能可貴，也令人敬佩。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／基隆75歲獨居男「多日未出門」　被發現時陳屍床邊

►基隆避免校園霸凌暴力事件　謝國樑：將啟動長期輔導機制

►快訊／新北爸陪1月大女嬰臥室睡覺　醒來驚見她已癱軟嗆奶亡

►警車直接停「跳石公車亭」遭網PO照怒控　警方回應2大原因

ET快訊
濕冷寒流來襲「連凍2天剩7°C」！專家示警：部分山區將大雪紛
何種情況能放「低溫假」？　6大QA一次看
快訊／幻獸帕魯「擠掉CS2」創歷史紀錄！線上人數突破130萬
快訊／新北18歲騎士「無照雙載車禍」　女乘客頭破濺血昏迷
寒流到「3疾病」最易猝死！醫警告：冷死人是真的
Toyz遭質疑愛嫌！　鄉民列「美食公道伯清單」大讚：不是亂噴
幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

視察桃子腳第3期校舍工程　侯友宜：全力滿足就學需求

台北慈濟醫院動員義診　關懷新北724戶弱勢家庭

快訊／高雄楠梓冒出1米寬大洞！　8車衰卡坑受損

佛光山金光明寺寒冬送暖　千戶弱家音樂饗宴贈福田金

天成醫療體系旺年會　張善政感謝協助推動擴大肺癌篩檢計畫

桃園伴手禮協會助力新住民文創　前進2024台北世貿年貨展

「台南甜的饗宴」甜翻府城　黃偉哲邀全國甜食星人們同遊台南ㄟ甜

桃園慈濟基金會冬令發放　蘇俊賓：感恩推動慈善公益長達56年

中壢區低收入戶寒冬送暖　蘇俊賓：整合市府資源創造友善環境

日月潭櫻花季2／1起跑　來九族、暨大、騎單車遊粉紅花海

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

大胃王正妹獨吞12KG什錦麵　端巨碗把湯全喝光嚇壞網友！

街頭拳上！Toyz嫌醋飯難吃遭超哥爆打　頭濺血縫10針..怒告「殺人未遂」等4罪行

視察桃子腳第3期校舍工程　侯友宜：全力滿足就學需求

台北慈濟醫院動員義診　關懷新北724戶弱勢家庭

快訊／高雄楠梓冒出1米寬大洞！　8車衰卡坑受損

佛光山金光明寺寒冬送暖　千戶弱家音樂饗宴贈福田金

天成醫療體系旺年會　張善政感謝協助推動擴大肺癌篩檢計畫

桃園伴手禮協會助力新住民文創　前進2024台北世貿年貨展

「台南甜的饗宴」甜翻府城　黃偉哲邀全國甜食星人們同遊台南ㄟ甜

桃園慈濟基金會冬令發放　蘇俊賓：感恩推動慈善公益長達56年

中壢區低收入戶寒冬送暖　蘇俊賓：整合市府資源創造友善環境

日月潭櫻花季2／1起跑　來九族、暨大、騎單車遊粉紅花海

《慶餘年2》最新主預告曝光！范閒林婉兒有望成親　劇迷全嗨了

和碩年終及加薪優於同業　每月與黃仁勳更新合作進度

日本過年趣　旅遊家經典行程大出倉

菲玩長灘島　寒假春節直飛好便利

年後春暖花開　2024日本賞櫻全攻略

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

地方熱門新聞

即／楠梓冒1米大洞！8車卡坑

視察桃子腳第3期校舍工程　侯友宜：全力滿足就學需求

台北慈濟醫院動員義診　關懷新北724戶弱勢家庭

天成醫療擴大肺癌篩檢　77位民眾確診肺癌

佛光山金光明寺寒冬送暖　千戶弱家贈福田金

快訊／新竹縣1090戶停電　台電搶修

「台南甜的饗宴」甜翻府城

嘉義太保課徵工地稅　兩派起衝突

國民黨台南市黨部名家揮毫贈春聯

日月潭櫻花季2／1起跑　九族、暨大活動多

南消五大家樂福新仁店防災宣導

搜救人員花6小時搬運墜崖特戰兵遺體

虎頭山復育鳳蝶　黃裳首現身棲地

9旬翁裝置心臟節律器重獲「心」生

更多熱門

相關新聞

PaGamO電競大賽　台東10小將參加全國總決賽

PaGamO電競大賽　台東10小將參加全國總決賽

台東縣政府與慈濟慈善事業基金會於21日在台東慈濟靜思堂舉辦「慈濟 x PaGamO 環保防災勇士養成計畫-第3屆縣市盃環境教育電競大賽」台東縣複賽，共43校124位學生報名。

中美醫藥、慈濟聯手簽企業共善協議　推2階段任務！建構健康學堂

中美醫藥、慈濟聯手簽企業共善協議　推2階段任務！建構健康學堂

慈濟挺進能登災區　日媒：311也有來

慈濟挺進能登災區　日媒：311也有來

雪中暖流　日本慈濟啟動首批熱食供應

雪中暖流　日本慈濟啟動首批熱食供應

花蓮慈濟　合歡山雪季慰勤20載

花蓮慈濟　合歡山雪季慰勤20載

關鍵字：

慈濟冬令弱勢家戶

讀者迴響

熱門新聞

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

濕冷寒流來襲！專家示警：部分山區將大雪紛飛

Toyz照劇本演卻被超哥打破頭？　圤智雨「抓包失誤」

Toyz遭質疑愛嫌　鄉民列清單讚：不是亂噴

黃偉晉曝亡母「LINE未送出的訊息」　後悔做錯1事

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

新北無照男自撞　乘客頭破濺血亡

坦言Toyz很聰明！超哥：時間倒轉，我還是會揍他

快訊／超哥道歉：昨天用「超派鐵拳」揍他一頓

51萬YTR兩周前「測評超哥日料店」吸朝聖

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面