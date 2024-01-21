台北慈濟醫院動員義診　關懷新北724戶弱勢家庭

▲慈濟在板橋志業園區舉辦冬令關懷，活動中並點燈為民眾祈福。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

佛教慈濟慈善事業基金會今（21日）在板橋志業園區，舉辦冬令關懷活動，邀請新北市板橋、土城、樹林、三峽等724戶平時服務的弱勢家戶參加，除由臺北慈濟醫院趙有誠院長率領醫護團隊義診外，並致贈每戶關懷物資。新北市社會局副局長許秀能代表侯友宜市長到場致意，感謝慈濟基金會無論在災防演練、弱勢照顧、環境保護及疫情期間投入大量志工服務等各方面均付出良多，讓市民都能安居樂業。

活動規劃了義剪區、健康諮詢、童玩區、蔬食好味道、祈福發願區、靜思春聯、樂齡互動區等，還有志玄學習中心表演，希望給參與的家戶提前「過心年迎新春」。在義診區有臺北慈濟醫院趙院長帶領4位副院長，和40位內科、外科、家醫科、中醫科等醫護人員，為家戶進行義診及健康諮詢。

▲臺北慈濟醫院動員內、外科、家醫科和中醫科等為家戶進行義診及健康諮詢。

證嚴上人透過影音表示，面對地球暖化，以及時而發生的天災地變，還有兩場在進行中的戰爭，我們都要戒慎虔誠，唯有人人用完整的大愛，不只愛人，還有愛所有的生命，方能避禍消災，因此慈濟「勸素」，希望大家都能「蔬食共善護大地、弘法利生信願行。」

在參加活動中，有位住在樹林的40多歲民眾，因為從事開車送貨工作，為了多賺點錢，晚上還加班，結果在高架路上發生車禍，他被前後車輛夾擊，左腳截肢，慈濟基金會不僅給予多次的急難救助，還由志工師姊持續關懷，慈濟社工並與醫院評估，為他將來裝義肢和復健進行準備。

社會局副局長許秀能和板橋區長陳奇正及多位里長參加，許秀能表示，慈濟對於弱勢照顧不遺餘力，尤其在災難發生時，慈濟志工往往比公部門還早到現場協助，這份精神難能可貴，也令人敬佩。