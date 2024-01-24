桃園男16小時內襲胸、襲臀2女學生　遭判拘役50日

記者黃翊婷／綜合報導

桃園陳姓男子（30歲）2022年12月間先是在桃園市某公車站牌前，對未成年女學生A襲胸，大約16個小時之後，又在台鐵內壢車站對女學生B襲臀。由於A女和B女皆無意願商談和解，桃園地院法官審理後，依性騷罪判處陳男拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲陳男在16個小時內對2名女學生做出性騷擾行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男2022年12月3日下午4時許行經桃園市某公車站牌前，看見A女正在等候公車，於是上前碰觸A女肩膀，並趁對方轉身時襲胸得逞；接著，他在同年同月4日上午8時許前往台鐵內壢車站，看到B女正在等候搭車，竟又伸手襲臀。

A女和B女不滿受到性騷擾，各自向中壢警分局、鐵路警察局報案。全案進入法院審理階段，桃園地院法官認為，陳男與A女、B女互不相識，竟為了一己私慾，做出性騷擾行為，未尊重他人的身體自主權益，考量到他已經坦承犯行，又曾因精神疾病多次就診或住院，雖然沒有證據證明他在行為時辨識能力是否受到影響，但量刑時仍應對他為有利之評價。

法官接著表示，由於A女、B女皆無意願商談和解，法院自應尊重，不得強命到庭，最終依性騷擾罪，共2罪，判處陳男各拘役30日，合併應執行拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。