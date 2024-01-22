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社會 社會焦點 保障人權

快訊／法官淪被告！涉侵犯女法官書記官...他不發一語現身法院

▲▼ 蔡明宏 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲前士林地院審判長蔡明宏遭控15年性騷書記官，15年後再對女法官伸出狼爪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

前士林地院審判長蔡明宏，2007年載女書記官上陽明山，卻於車上伸狼爪環抱、強吻、掀衣吸吮胸部，蔡不停手還說「再5分鐘就好」，豈料15年後，蔡又故技重施載新進女法官上陽明山於車上性騷，檢依2次強制猥褻罪將蔡起訴。今（22日）法院首開庭，蔡與律師一同現身，諷刺的是再到熟悉的工作場合，卻是以被告身份。

現年約60歲「蔡董」蔡明宏為司法官訓練所26期結業，2007年11月間，涉對支援的女書記官上下其手，女書記官未正式提出申訴，直到2010年再度被披露，將蔡記申誡2次，被拔掉行政庭長與發言人職務及免兼庭長。

正義可能會遲到，但絕不會缺席！蔡明宏於2007年11月7日，假借感謝代理書記官小琳（化名），邀約共進晚餐，小琳雖百般推辭，但礙於蔡時任行政庭長權勢只能應允。同日晚間6時許，蔡開車前往忠誠路某餐廳用餐，席間，蔡藉口法院要舉辦淨山活動，須到陽明山勘查路線，要求小琳陪同。

狡猾的蔡使手段，將車開往北投方向人車稀少路徑駛去，並停靠偏僻處的避車彎內，接著藉口「妳很辛苦、肩膀一定很僵硬」突伸出手按小琳左肩，她嚇壞只能往副駕駛座車門邊閃躲，不敢喝斥抵抗，蔡見她不敢反抗，得寸進尺，要求小琳換坐到後座，好方便讓他「按摩」，小琳一時尋思無計，暗忖荒郊野外難以逃脫，又畏於蔡權勢，又怕遭傷害，只能無奈順從。

蔡進左後座， 伸出雙手將小琳背部轉向自己，一方面稱知道小琳家庭與工作情況，很想照顧，以彰顯其權勢，一方面用雙手按摩她肩膀及脖子，順勢自後環抱，將小琳往車頭擋風玻璃方向轉正，隨即出手隔著衣物撫摸其胸部，並拉扯衣物、 湊上前想親吻嘴唇，小琳雖撇頭閃避，仍遭強吻。蔡猥褻得逞後，竟變更權勢猥褻犯意，動手由下往上掀開其所著套頭毛衣，小琳畏懼掙扎，試圖推開、護住衣物，奈何男女體力懸殊，無法推開。

接著又將手伸入小琳衣服，將胸罩往上推，使其胸部外露，進而將頭臉緊貼胸部，吸吮乳頭，小琳奮力抵抗，氣憤質問蔡：「你不怕丟了行政庭長的位置？」，蔡竟回「早就不想做了」接著將頭臉埋入小琳雙腿間，並喃喃自語：「再5分鐘就好」，小琳因上半身無衣物遮蔽，趕緊推開右側車門，右腳跨出車外，逃出車內，礙於身處僻境無力獨自逃脫，且隨身物品仍在車內，只能慌亂中在原地整理衣服。

此時蔡卻怒目而視著車外的她，她無奈只好又進入駕駛座，小琳內心雖極度恐慌，心想蔡或許就此作罷，不得已，再返回副駕駛座，蔡才駕車載離該處而返回小琳住處附近。

可惡的蔡明宏15年後也就是2022年11月間，邀約年資較淺女法官上陽明山土雞城用餐，女法官誤以為有其他同事一同前往而應允，當下未見其他同事上車，心想可能先行開車前往，在蔡催促下便上車，但到餐廳未見其他同事，既為用餐而來，還是與蔡一同吃飯。

用餐完畢後，蔡得知女法官對山區不熟，將車開往人煙罕至的中正山產業道路某處避車彎，隨即藉口頭暈需暫時休息，接著又假意說，當時是想與另名同事大力推薦留在同庭，結果卻讓她這麼辛苦，想到都很自責，接著以台語說「很拍謝」，接著出手揉捏女法官後頸及肩膀。

女法官震驚之餘聳肩縮頸靠向右側車門閃避，蔡仍不罷手，持續揉捏後頸，一再重複說「很拍謝 」、「有的時候深夜想到都很過意不去」，女法官用力跩動肩頸，明確表明不願意讓蔡觸碰其身體後，蔡仍不罷手，只好苦求下山，蔡不情願地說：「好啦！再給我5分鐘」。

蔡見女法官無助畏縮在副駕駛座車門邊，無法抵抗，以右手手背撫摸其左臉頰，並以食指、中指夾捏女法官臉頰1下， 以此方式試探反抗力度，女法官猝然受襲，也僅是瑟縮地撇頭戴起口罩迴避，蔡此時將右手放到其左側大腿靠近恥骨附近根部位置，順勢以拇指外的4根手指伸入女法官大腿內側，與大拇指合扣，掐捏其大腿，同時隔著褲子摳碰私密處。

女法官為求自保只能趕緊將左腳抬高到右腿上夾緊防護，避免蔡再次出手，女法官此時手機訊息響，她向蔡說：「有同事一直在找我，拜託趕快載回士院」，苦苦央求下，蔡才將車開回法院。

由於強制猥褻罪追訴期為20年，2名被害人決定鼓起勇氣提告。士檢婦幼專組檢察官依相關證據等，認蔡明宏涉犯2次強制猥褻罪，犯意各別，行為互殊，建請法院予分論併罰，同時請審酌被告前此擔任法官工作，甚至身兼行政庭長，竟不知潔身自愛，知法犯法，為滿足一己私慾，利用權勢，漠視女性人格尊嚴，屢次以上述方式恣意逞慾，置法官廉潔操守於無物，戕害司法信譽莫此為甚，且犯後飾詞狡辯，毫無悔意，對被害人傷害極鉅，惡性重大，請予從重量刑，以示儆懲。

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