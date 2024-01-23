指黃國昌「教室硬上女學生」　周玉蔻稱言論自由...挨告很受傷

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年（2023年）在臉書po文指稱黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」等語，被黃提告求償精神慰撫100萬元並須刪文等，台北地院今（23日）再度開庭，周表達有調解意願，卻又說黃「沒有經過跟我的對話」就提告，令她很錯愕、「對我的情感造成很大傷害」，她以前還支持過黃在太陽花學運與時代力量的募款，法官順勢勸雙方談談看，定於今年（2024年）3月26日再開庭。

▲媒體人周玉蔻被新科不分區立委黃國昌提告求償，出庭自稱挨告很錯愕，覺得情感受傷害。（圖／記者黃哲民攝）

黃國昌今僅委任律師出庭，周玉蔻和律師一同現身，法官再度探詢雙方有無意願調解，黃的律師說上次已轉達法官的想法，但黃沒有意願，所以今天不出庭。周則回稱「有哇有哇！」願意談談看，她認為本案就是1個言論自由的評論，覺得黃誤會她的意思，或是黃「對言論自由有他的想法吧」。

周玉蔻今在庭訊不時帶著笑容，以她獨特的嬌柔嗓音說，黃國昌提告前「沒有經過跟我的對話，若他有跟我對話，那我們調解一下，把它刪掉」，可是黃沒有這麼做，反而「也把我罵了一頓啊！我也沒去告，他罵我更凶，呵呵！」。

法官順勢勸說雙方不妨試著見面談一談，心結解開就好了，有時「一句話不同的語氣，理解也不同」，例如兄弟姊妹之間爭產、夫妻之間糾紛，經過調解而和好的例子很多，還曾有2家很大的電子廠為了營業秘密纏訟6、7年、7、8年，雙方執行長說他們打官司都快發神經，結果見面調解「沒想到這麼投緣」，懊惱為何不第一時間見面，後面就不必這麼痛苦。

▲黃國昌（左）剛當選台灣民眾黨不分區立委，右為同黨不分區立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

法官並肯定周玉蔻跟黃國昌「對台灣民主政治有很多貢獻」，都是關心社會的人、都是為了人民，法官說有看2人的發言跟節目，因為「法官也要關心社會，電視還是要看嘛」，所以知道雙方都是有正義感的人，很欽佩雙方，也希望雙方協助迅速有效率解決紛爭，「如果沒意願，法官不勉強」。

周玉蔻對法官的話表示「感動」，她說黃國昌當年在太陽花學運跟時代力量政黨的表現，她很欣賞，也支持過黃的募款，但黃本案告她「對我的情感造成很大傷害」，她覺得很錯愕，認為「2個公眾人物不需要相互仇視，因為我們都是關心社會」，且黃的發言管道非常大，媒體都會報導，「他擁有大於10倍的方式反擊」。

黃國昌的律師淡定表示會再度轉達法官的想法，並請周玉蔻先提出和解方案，法官再次勸諭雙方「讓事情更圓滿」，定於今年3月26日上午10點10分再開庭。黃的律師開完庭對媒體的提問笑而不語，周對媒體的發問置若罔聞，慢吞吞坐進臨停紅線逾3分鐘的名車離開。

本案源於甫當選台灣民眾黨不分區立委的黃國昌，去年5月間在選前接受網媒專訪表示，若有機會當法務部長「我一定去」，當時民眾黨總統候選人柯文哲隔月（6月）12日與網紅「館長」陳之漢同框直播，喊話若當選總統，會請黃國昌擔任法務部長。黃於去年11月16日宣布退出自己曾任黨主席與立委的時力，並加入民眾黨。

周玉蔻在柯文哲與「館長」直播隔天（13日），於個人臉書po文，指稱「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他「硬上」（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」等語。

黃國昌批周玉蔻的po文「惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流」，周回敬黃「有沒有法律常識？罵人就不能文明一點」。黃隨即提告向周索賠精神慰撫100萬元，並要求周刪除本案貼文，另須在報紙頭版刊登本件判決主文1天、在周的個人臉書置頂刊登本件判決主文30天。

北院前次於去年11月21日開庭時，周玉蔻的律師主張黃國昌是公眾人物，且為可能的法務部長人選，應以最大容忍接受外界嚴格檢視個人人格、經歷與操守等，而黃擔任大學教授期間，有無違反教學倫理、以老師和學生不對等的地位出現超越師生關係情形，是可受公評之事。

黃國昌的律師反駁指出，周玉蔻提出的往事，當年是討論「師生戀」，但周本案的貼文以「在教室裡」、「硬上女學生」等字眼，利用去年6月間國內的#Metoo風潮，已具體指控黃涉及性騷擾甚至強制猥褻、強制性交等犯罪，不但超出意見表達範圍，更構成不實的事實陳述。