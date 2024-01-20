23歲沒結婚很不孝！妹子每天被媽推銷　噁男同事嗨：我的床很軟喔

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

23歲不結婚就算不孝？一名女網友透露，因為家裡的女性都很早婚，所以她23歲就面臨被催婚的命運，每天都被逼著去認識男生，甚至男同事騷擾說「叔叔家床很軟」，媽媽也不以為意，還說「講一下會死嗎？」親戚打電話也會關心此事，讓她聽了超無言，崩潰直呼「好累」。文章曝光掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，家裡大部分的女生在20歲前就結婚生小孩了，所以家人覺得她23歲還不結婚很離譜又不孝順，除了親戚之外，媽媽也逼著她去認識男生，因為2人在同公司上班，媽媽還常常隨便拉一個男同事，問說「覺得我女兒怎麼樣？要不要認識？」

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有些4、50歲的男同事發現後，就跑來騷擾她說，「叔叔很疼人啊，妳要不要跟我結婚」、「妳晚上來叔叔家裡啊？我的床很軟喔」等話。她向媽媽抱怨，結果對方還說「這有什麼？講一下而已會死嗎？」她偶爾化妝，媽媽也會說「對，弄漂亮一點，這樣才有男人看得上妳」、「每天都不打扮什麼時候才嫁得出去」，讓她瞬間想要躺床上擺爛。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



近來親戚打電話給媽媽，也同樣關心她能不能結婚，還瘋狂碎念「她怎麼可以這樣子啊？都幾歲了還不生孩子，23歲了不結婚還要幹什麼」、「叫她不要那麼挑，長得也沒有很好看，隨便嫁一個怎麼了」、「我都要死了，還沒看到她結婚，真的很不孝順欸」等，讓她聽了超級無言。

原PO表示，雖然知道自己條件沒有很好，但這也不是隨便找個人嫁的理由，先前有和長輩溝通過，想要先賺錢存錢，感情的事之後再說，但對方覺得她的想法很荒唐。她也有考慮要搬出去住，或是乾脆找人假裝結婚，但又怕惹出禍端，現在每天上班都要應付媽媽和奇怪的同事，有時候還要面對親戚，讓她已經快要爆炸，崩潰直喊好累。

不少網友看傻表示，「建議妳好好思考這個家庭是否需要留念」、「讓4、50歲的人性騷擾自己女兒，妳媽是想讓妳去賣嗎？超噁心的」、「先搬出去住，然後換工作啊」、「妳媽好噁喔，是我就趕快存錢，這輩子不用相見了」、「天啊…這家庭真的好可怕，雖然有些傳統的的確可能很早就催婚，但我還真沒看過不在意自己女兒被講那種話騷擾」、「妳應該搬家換工作吧，希望做得到，不要被情勒打倒」。