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基隆Podcast進全國政府類第6名　余治明：持續推廣美好事物

▲基隆Podcast擠進全國政府類第6名。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人兼基隆Podcast主持人余治明。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於2023年2月3日成立廣播節目「基隆Podcast」即將滿一周年，是屬於談話型的節目，每集邀請不同來賓探討與基隆有關的人文歷史、生活旅遊、市政宣導、節日活動等主題，收聽人數持續增長，於今（23日）突破「Apple Podcast」收聽平台，在政府類別取得第6名的成績。主持人余治明表示，將會持續努力創新以符合聽眾的期待，並持續推廣基隆的美好事物，讓更多朋友愛上基隆。

余治明指出，「基隆Podcast」上架於六大平台，Apple Podcast平台是全台灣收聽的主流平台，我們有大約八成的聽眾來自於Apple Podcast。該平台每天會重新統計「熱門節目」，基隆Podcast經常擠進全國前十名。另外，美食主題經常有相當亮眼的收聽表現，本次能夠有第六名的成績，應該是美食內容結合購買基隆年菜的實用資訊，因此衝高收聽排名。

▲基隆Podcast擠進全國政府類第6名。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast團隊成員，主持人余治明（中間偏右）、新聞科長劉禹辰（中間左）、美編宣傳王思蘋（右1）、新聞撰寫林奕宏（右2）、專案管理汪家薇（左2）、攝影陳雲章（左1）。

余治明提到，開播這一年節目持續進行調整優化，在「企劃面」有重新設定過節目的結構，從原本以市政宣導為主，調整為市政宣導、人文歷史、生活旅遊、節日活動，多個面向的內容分布，打開節目的多樣性，搭配時事議題，更符合民眾日常生活的話題與資訊，推廣基隆文化與觀光。

余治明說，最早團隊的專業分工還不明確，當週錄當週播的特性，經常迫於時間壓力，難以兼顧好的企劃主題與內容，因此在「管理面」重新進行調正，由新聞科的同仁依照專長各自分擔一項工作，包含專案管理、攝影、美編宣傳、新聞撰寫等，讓節目走向專業化的分工，並觀測節目數據與排行表現，持續符合聽眾的流行趨勢。

最後余治明表示，在未來節目的規劃將會加入「健康主題」的知識分享，會邀請專業的物理治療師、營養師、運動傷害防護師等專業人員，一同宣導正確的運動與飲食方式，幫助聽眾保持健康。最後，今年二月「基隆Podcast」即將滿一週年，屆時也將規劃感恩活動，讓聽眾朋友提供建議、心得、或是企劃主題，節目也將提供精美小禮物，感謝給長久支持的聽眾，將於本月底在「魅力基隆」臉書粉專公佈詳細的活動辦法。

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