債務糾紛起口角！8黑衣人「齊眉棍狂砸」車變廢鐵　基隆警逮5人

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆市暖暖區23日晚間11時發生一起砸車事件，8名黑衣人持齊眉棍、球棒朝路邊一輛轎車猛砸，過程中不斷叫囂，發出巨響嚇壞附近居民，警方獲報到場時，8人早已逃離現場。警方調查後，今（25日）警方逮捕何姓主嫌及4名共犯到案，經查何姓主嫌與被害車主因債務糾紛發生口角，他心生不滿於是聚眾砸車。

▲基隆深夜8黑衣人持棍棒聚眾砸車，警方逮捕5人到案 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆暖暖區暖碇路23日晚間11時許發生一起砸車事件，有民眾目擊8名黑衣人分別持齊眉棍、球棒等武器，朝一台停在路邊的轎車車身、擋風玻璃來回猛砸，過程中還不斷叫囂，造成該車擋風玻璃、車窗、車頭燈碎裂，最後8人搭車逃離現場。

▲何男夥同7名共犯，深夜持齊眉棍、球棒砸車。（圖／翻攝社會事新聞影音）



警方獲報後，與刑警大隊偵三隊共組專案小組偵辦，查出是何姓主嫌帶頭，共8人犯案，案經專案小組兵分多路並會同基隆市警察局第一分局分頭查緝，目前已將主嫌及共犯4人，共5人迅速查緝到案，其中1名到案犯嫌還是毒品通緝犯，另外未到案犯嫌亦鎖定查緝中。

經查犯案原因是何姓主嫌與被害車主因債務糾紛發生口角，雙方相互嗆聲，何竟糾人持齊眉棍、球棒砸毀對方車子，全案偵訊後，依觸犯組織犯罪、恐嚇、毀損及妨害秩序罪移送基隆地檢署偵辦。