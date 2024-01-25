香川縣高松市議會率團造訪基隆　邱佩琳：帶動兩城市發展興盛

▲香川縣高松市議會率團造訪基隆。基隆副市長邱佩琳（左4）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為瞭解國際港口城市的治理經驗，今（25日）高松市議會自由民主黨議員會會長中村順一率團至基隆市進行行政視察，副市長邱佩琳代表市民熱烈歡迎，期許雙方持續交流，為基隆共創新榮景。邱佩琳指出，有鑑於雙方於各領域持續交流，本次特別安排至本市ICT產業-中國電子股份有限公司參訪，希冀帶動兩個城市發展興盛，繁榮加乘。

基隆市副市長邱佩琳、基隆市姊妹市促進會理事長陳世斌，會晤高松市議會自由民主黨議員會會長中村順一、副會長小比賀勝博一行共9人，現場精心準備杏仁飲、基隆特色點心米香及石蓴餅迎賓，雙方互贈紀念品並合影留念。

高松市議會致贈傳統工藝鎧甲，本府特回贈豹之油畫，副市長邱佩琳透過這幅畫作「豹以高昂的姿態躍越高聳的松樹，翻騰出令人驚嘆的美景」，藉此象徵性的方式表達日本自民黨如豹跑的速度最快，基隆市希望和高松市的交流能更多且快速。

中村順一會長指出，今年年初日本發生能登半島地震後，臺灣於第一時間發聲支援，亦提供各種支援及捐款，在此，由衷地感謝臺灣的熱情。再者，2025年之瀨戶內國際藝術節將以高松市為中心會場舉辦，希冀藉此機會，邀請各位至高松市領略瀨戶內海的美景及藝術，並藉此深化彼此友誼。