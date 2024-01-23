快訊／寒流來襲！基隆2男3女「心跳驟停」不治　最年輕52歲

▲基隆市消防局統計22日至23日截至目前為止，已接獲5起內科OHCA通報 。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢／基隆報導

寒流來襲！中央氣象署針對20縣市發布低溫特報，今（23日）清晨北台灣低溫僅6至8度，且持續下降中。根據基隆市消防局統計，22日至23日截至目前為止，已接獲5起OHCA（無呼吸心跳）通報，送醫後都宣告不治，年齡分別介於52歲至97歲之間；消防局提醒民眾，應注意保溫，防範低溫造成風險。

根據基隆市消防局22日至23日截至目前為止，執行5件緊急救護內科OHCA（失去呼吸心跳）緊急救護案件，男性2名年齡分別是52歲及66歲，女性3名55歲、88歲及97歲，至於救護原因是否因天氣寒冷造成，無法查證；消防局另提醒民眾應注意保溫，防範低溫造成危險。

氣象署表示，今天寒流持續影響，各地天氣非常寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫約6至8度，南部及花東約9至12度，白天北部及東北部整天濕冷，預測高溫僅9至11度；降雨方面，華南水氣影響，各地有局部短暫雨，北部及東北部降雨較持續，降雨範圍也較大。

氣象署也發布豪大雨特報，23日針對基隆、北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，新北、台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。