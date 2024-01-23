新冠增44死！最年輕50多歲男　染疫後「家中倒臥抽搐」住院5天亡

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內進入第五波新冠疫情，並於下周進入高峰，國內上周新增615例新冠本土併發症，比前一周上升，另增加44例死亡病例。死亡個案當中最年輕是一名50多歲男性，1月中旬發病後4天竟然倒臥地上還有抽搐情形，急救確認感染新冠，雙側肺炎、缺氧性腦病變，雖住加護病房搶救仍於住院第五天過世。

疾管署指出，目前國內COVID-19疫情呈上升且處流行期，上周（1/16-1/22）新增615例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（1/9-1/15）新增537例上升，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增44例死亡病例，較前一周新增55例下降，死亡個案中65歲以上長者占90%。

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防疫醫師林詠青表示，死亡個案中最年輕為北部50幾歲男性，沒有慢性潛在疾病，也沒有接種XBB疫苗，今年1月中旬發病，4天後倒臥地上伴隨抽搐情形，急救就醫確認感染新冠病毒，也有肝腎功能異常、低血氧以及雙側肺炎、缺氧性腦病變，後續給予抗生素、抗病毒藥物治療，住進加護病房，但病況仍持續惡化，於住院第五天死亡，死因為新冠病毒感染併發肝腎衰竭、肺炎合併呼吸衰竭。

疾管署統計，去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者分別占98%及99%。近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （48%）及JN.1 （41%）為多，其次為XBB.1.5 （7%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （76%）為多，其次為EG.5 （15%）及BA.2.86 （6%）等。

疾管署呼籲，國內疫情預期於農曆春節前可能達到高峰，近日寒流來襲，各地天氣非常寒冷，可能出現10度以下低溫，提醒民眾注意保暖及留意自身健康狀況，也請符合接種資格民眾，儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗；接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）或至各縣市官網查詢。