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XBB疫苗打氣旺！單周接種18.1萬人創新高　Novavax今再配送16.5萬劑

▲▼Novavax XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲Novavax XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

XBB疫苗打氣竄升！疾病管制署最新統計，上周XBB疫苗接種18.1萬人，另1/19單日接種3.6萬人次，雙雙創下XBB疫苗開打以來新高紀錄。日前因為溫度保存異常而延遲供應的Novavax的XBB疫苗，經過檢驗封緘程序，今天起將再配送約16.5萬劑，預期先前暫停的疫苗接種預約可以恢復。

Novavax的XBB.1.5疫苗去年底到貨46.28萬劑，從1月9日起供應12歲以上民眾接種，然而日前部分醫療院所卻公告「因Novavax XBB供應不足，將暫停預約接種服務」。羅一鈞日前說明，這批Novavax XBB疫苗首波僅放行13.2萬劑，另外33萬劑出現保存溫度紀錄有異常。

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羅一鈞表示，其中半數約16.5萬劑符合該產品運送冷鏈規範，經食藥署抽樣、檢驗（外觀、鑑別、pH、細菌內毒素、無菌試驗、效價試驗等6項）及文件審查均合格，已於上周五完成檢驗封緘，今日展開配送。

另半數16.5萬劑已超出原廠冷鏈規定，需與退運和原廠換貨，預計本月底到貨，疾管署會盡速辦理後續事宜，而莫德納疫苗供應正常且同樣安全有效，呼籲民眾儘速優先接種。

根據疾管署最新統計，過去一周XBB疫苗累計接種18.1萬人，創下去年9月XBB疫苗開打以來新高；單日接種方面，1/19接種3.6萬人次也同樣創下新高紀錄；新冠XBB疫苗迄今已累計接種126萬人次。

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