XBB疫苗打氣增3成！Novavax16.5萬劑放行　疾管署：下周可恢復預約

▲Novavax XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情將於月底達到高峰！疾病管制署副署長羅一鈞今（19）日表示，Novavax的XBB疫苗開打帶動打氣，上周疫苗接種和前一周同期相比增加3成。NovavaxXBB疫苗因為保存溫度異常，部分疫苗延遲供應，今日16.5萬劑經食藥署檢驗封緘放行，羅一鈞表示，這批疫苗下周二配送，預期下周就可以恢復疫苗接種預約。

Novavax的XBB.1.5疫苗去年底到貨46.28萬劑，從1月9日起供應12歲以上民眾接種，然而日前部分醫療院所卻公告「因Novavax XBB供應不足，將暫停預約接種服務」。

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羅一鈞日前說明，這批Novavax XBB疫苗首波僅放行13.2萬劑，另外33萬劑出現溫度紀錄有異常，其中半數符合該產品運送冷鏈規範，食藥署進一步著手檢驗封緘，另半數已超出原廠冷鏈規定，將退運換貨。

疾病管制署今（19）日表示，食藥署於今日上午封緘放行Novavax XBB疫苗164,700劑。本批次疫苗經食藥署抽樣、檢驗（外觀、鑑別、pH、細菌內毒素、無菌試驗、效價試驗等6項）及文件審查均合格，予以核發封緘證明書並放行供國人施打，疾管署將貼標完成後，於下周二（1/23）配送。

另，1月底預定將再到貨Novavax 16.5萬劑XBB疫苗，疾管署會盡速辦理後續事宜，而莫德納疫苗供應正常且同樣安全有效，呼籲民眾儘速優先接種。

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



羅一鈞說明，全球COVID-19陽性率處高點，東南亞及日、韓等亞太國家陽性率上升，目前國內COVID-19疫情亦上升且處流行期，病毒傳播風險上升。

上周Novavax開打也提升民眾接種XBB疫苗意願，本周前4日（1/15-1/18）新冠XBB疫苗接種人次為11.4萬，較上周同期增加33%，顯示民眾接種意願佳。新冠XBB疫苗迄今已累計接種119.9萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計113.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計6.6萬人次。

疾管署呼籲，因本周末至下周將有強烈冷氣團來襲，全國溫度下探，提醒民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖，也建議符合接種資格民眾，儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力；莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種， 6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。